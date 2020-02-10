В блоге от имени дома Басевича рассказывают о последних новостях, «переживаниях» здания и воспоминаниях о том, что происходило с ним в течение последних 10 лет. «Захотелось рассказать о своих чувствах, когда вроде бы вокруг не утихает шумиха, но в то же время кажется, что все тебя бросили. И сейчас я действительно вижу, что многим не безразличен. Спасибо!» — говорится в одном из постов. Главная цель проекта, которым занимается Селезнева, сотрудник Экспертного центра по вопросам охраны памятников истории и культуры — спасти историческое здание от сноса.

«Обо мне знают немногие. Еще меньше задаются вопросом, как меня можно спасти. При этом множество случайных прохожих окидывают полуравнодушным взглядом и думают с холодком на спине: «Красивый дом, жаль, что в таком состоянии... Выглядит жутко». Мы с вами в силах изменить ситуацию. Я — делясь своей историей в этом блоге, вы — рассказывая обо мне людям из своего окружения. Дряхлым меня сделало человеческое равнодушие и ложные убеждения, но силы для восстановления еще есть», — добавляет дом.

Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». 1 февраля активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.

В августе 2019 года жители другого исторического здания, доходного дома Асташева на Зверинской улице, создали «личную» страничку здания. Теперь в Facebook также они от лица постройки рассказывают о проблемах, нынешнем состоянии и «безобразных историях» — например, как арендаторы выкрашивают часть здания в яркий и неподходящий цвет.