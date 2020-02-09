В Муринском парке появились снеговики, выступающие против застройки участка 1,8 га парка второй очередью спорткомплекса «Нова Арена» и против вырубки деревьев.
В Петербурге снеговики выступили против застройки в Муринском парке
Главным героем, по словам активистов, стал почти двухметровый Снеговик Свободы от «Нова Арена». У него корона из морковок и плакат «Позор спорту, который развивается за счёт уничтожения парка». Рядом – снеговики поменьше с плакатами «Нет стройке в Муринском парке», «Я за Муринский парк» и другие.
«Снеговики выстроились в протестный ряд прямо у унылого серого стройзабора, который застройщик ООО "Анна Нова" установил в парке летом 2019 года и который уже больше полугода мешает жителям гулять в Муринском парке», – рассказывают они. По их словам, за забором до сих пор лежат порубленные берёзы и вязы – около 75 деревьев.
Напомним, в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.
Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Защитники Муринского парка также подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны. В августе более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки.
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