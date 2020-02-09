В Петербурге снеговики выступили против застройки в Муринском парке

«Снеговики выстроились в протестный ряд прямо у унылого серого стройзабора, который застройщик ООО "Анна Нова" установил в парке летом 2019 года и который уже больше полугода мешает жителям гулять в Муринском парке», – рассказывают они. По их словам, за забором до сих пор лежат порубленные берёзы и вязы – около 75 деревьев.