Видео дня: охотник спас косулю от стаи бездомных собак в Ленобласти

В сообществе добавили, что одичавшие собаки опасны не только для зверей и птиц, но и для отдыхающих на природе людей. По данным Роспотребнадзора, в России ежегодно число лиц, пострадавших от нападения животных, составляет около 400-450 тысяч человек.