В Лужском районе Ленинградской области охотник Андрей спас косулю от одичавших собак. Они загнали молодого самца косули в «ледяную ловушку». Об этом сообщают в группе «Охотнадзор/47» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео дня: охотник спас косулю от стаи бездомных собак в Ленобласти
Во время «купания в ледяном бассейне» у животного был травмирован рог. Кроме того, косуля переохладилась и сильно ослабла, отмечается в посте. Сейчас ему уже оказали ветеринарную помощь, за его состоянием ведется наблюдение.
В сообществе добавили, что одичавшие собаки опасны не только для зверей и птиц, но и для отдыхающих на природе людей. По данным Роспотребнадзора, в России ежегодно число лиц, пострадавших от нападения животных, составляет около 400-450 тысяч человек.
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