Вечеринка юрфорума переедет с улицы Рубинштейна на Заячий остров. Петербуржцы выступали против ее проведения в прошлом году

Напомним, в прошлом году местные жители провели акцию протеста во время вечеринки. Они были недовольны тем, что проход на саму улицу осуществляется по бейджам или по регистрации в паспорте, так как не все собственники и члены семей прописаны по данному адресу. Горожане выставили на домах плакаты против вечеринки и ситуации на главной барной улице города в целом — «Закон на беззаконной улице», «Вы курите — мы дышим» и другие. При этом министр юстиции Александр Коновалов пообещал прислушаться к мнению жителей улицы Рубинштейна и перенести вечеринку, чтобы «не провоцировать гражданский конфликт»