Вечеринку Международного юридического форума перенесут с улицы Рубинштейна на Заячий остров. Теперь она носит название Legal Island. Об этом сообщается на официальном сайте форума.
Вечеринка юрфорума переедет с улицы Рубинштейна на Заячий остров. Петербуржцы выступали против ее проведения в прошлом году
Причина переезда заключается в том, что количество делегатов выросло и на одной улице проводить мероприятие будет сложно, уточняют организаторы. В этом году вечерника пройдет 21 мая с 20:00 до 00:00.
Напомним, в прошлом году местные жители провели акцию протеста во время вечеринки. Они были недовольны тем, что проход на саму улицу осуществляется по бейджам или по регистрации в паспорте, так как не все собственники и члены семей прописаны по данному адресу. Горожане выставили на домах плакаты против вечеринки и ситуации на главной барной улице города в целом — «Закон на беззаконной улице», «Вы курите — мы дышим» и другие. При этом министр юстиции Александр Коновалов пообещал прислушаться к мнению жителей улицы Рубинштейна и перенести вечеринку, чтобы «не провоцировать гражданский конфликт»
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