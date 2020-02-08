В 2020 году ГУП «Пассажиравтотранс» планирует закупку 110 автобусов и переход на альтернативное топливо. Так, на условиях лизинга в Петербурге появится 60 новых газомоторных автобусов и еще 50 — дизельных.
В 2020 году общественный транспорт в Петербурге переведут на альтернативное топливо
Для расширения автопарка из бюджета Петербурга выделено 2,1 миллиарда рублей. Планируется, что до конца 2020 года общее число единиц общественного транспорта составит 2,1 тысяч — на 7,5% больше, чем на данный момент. Также предполагается, что уже к 2023 году автопарк общественного транспорта на альтернативном топливе станет больше и увеличится до 385 единиц, а также в Петербурге появится 50 электробусов.
«В силу дешевизны газа и его широкой доступности в плане инфраструктуры логично развивать этот сегмент. Но происходит это слишком медленно. Сказывается инертность властей, а также сопротивление нефтяных компаний, которые "делят" российский рынок между собой по регионам и не желают пускать конкурентов с альтернативными видами топлива. Дизельное топливо постепенно сдает позиции во всем мире в силу экологических требований. Но в России оно еще может задержаться на 30–50 лет: у нас не так трепетно относятся к экологии», — рассказал «Коммерсанту» аналитик Валерий Емельянов.
Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, позже Комитет по транспорту опубликовал проект новой маршрутной сети — в городе изменятся трассы 60 маршрутов, а также будет отменен 271 коммерческий маршрут с буквой «К».
Против уже выступили власти Ленинградской области. Они не исключают возможности начать судебные разбирательства с представителями Смольного. Петербуржцы запустили петицию с требованием сохранить коммерческие маршруты. Они указывают на то, что с отменой привычных «маршруток» увеличатся сроки ожидания транспорта и длительность поездки. А УФАС выдало властям города предупреждение, вызванное повышением цен на проезд и транспортной реформой. В ведомстве обеспокоены возможным нарушением антимонопольного законодательства.
Теперь власти планируют оставить часть маршруток в Петербурге, а еще ввести новый проездной. Он необходим, так как из-за транспортной реформы петербуржцам придется ездить с пересадками.
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