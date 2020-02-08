В 2020 году общественный транспорт в Петербурге переведут на альтернативное топливо

Для расширения автопарка из бюджета Петербурга выделено 2,1 миллиарда рублей. Планируется, что до конца 2020 года общее число единиц общественного транспорта составит 2,1 тысяч — на 7,5% больше, чем на данный момент. Также предполагается, что уже к 2023 году автопарк общественного транспорта на альтернативном топливе станет больше и увеличится до 385 единиц, а также в Петербурге появится 50 электробусов.

«В силу дешевизны газа и его широкой доступности в плане инфраструктуры логично развивать этот сегмент. Но происходит это слишком медленно. Сказывается инертность властей, а также сопротивление нефтяных компаний, которые "делят" российский рынок между собой по регионам и не желают пускать конкурентов с альтернативными видами топлива. Дизельное топливо постепенно сдает позиции во всем мире в силу экологических требований. Но в России оно еще может задержаться на 30–50 лет: у нас не так трепетно относятся к экологии», — рассказал «Коммерсанту» аналитик Валерий Емельянов.