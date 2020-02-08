«Передумавшие» ехать по трассе М-11 могут развернуться с минимальной оплатой

Развернуться с минимальной оплатой можно с 7 февраля на 7-ом и 8-ом участках трассы М-11 — от Петербурга до Мясного Бора. Так, теперь разворот на 8 участке Петербург-Тосно стоит от 16 до 50 рублей в зависимости от дня недели, времени суток и наличия транспондера, тогда как ранее он обходился автомобилистам в 648-1150 рублей.

На 7-ом участке М-11 (Тосно–Мясной Бор) развороты для пользователей обустроены на 576 и 619 километрах. На 8-ом участке действует один разворот — на 656 километре. «Этим разворотом пользуются в основном те, кто по ошибке заехал на М-11 с КАД, перепутав заезд на платную магистраль со съездом на Пулковское шоссе. Разворот находится в 28 километрах от пункта взимания платы напротив Экспофорума», — объясняют в пресс-службе «Магистрали двух столиц».