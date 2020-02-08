Автомобилисты, которые «передумали» ехать по трассе М-11 «Нева», теперь могут вернуться обратно с минимальной оплатой. Нужно успеть развернуться в течение часа в тот же пункт взимания платы, через который начали движение.
«Передумавшие» ехать по трассе М-11 могут развернуться с минимальной оплатой
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Фото: пресс-служба ООО «Магистрали двух столиц»
Развернуться с минимальной оплатой можно с 7 февраля на 7-ом и 8-ом участках трассы М-11 — от Петербурга до Мясного Бора. Так, теперь разворот на 8 участке Петербург-Тосно стоит от 16 до 50 рублей в зависимости от дня недели, времени суток и наличия транспондера, тогда как ранее он обходился автомобилистам в 648-1150 рублей.
На 7-ом участке М-11 (Тосно–Мясной Бор) развороты для пользователей обустроены на 576 и 619 километрах. На 8-ом участке действует один разворот — на 656 километре. «Этим разворотом пользуются в основном те, кто по ошибке заехал на М-11 с КАД, перепутав заезд на платную магистраль со съездом на Пулковское шоссе. Разворот находится в 28 километрах от пункта взимания платы напротив Экспофорума», — объясняют в пресс-службе «Магистрали двух столиц».
Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин официально открыл скоростную трассу М-11 между Петербургом и Москвой. Теперь она называется «Нева» — именно этот вариант победил в общественном голосовании, запущенным «Автодором». Ранее петербуржцы предложили и другие, более оригинальные названия — такие как «От бордюра до поребрика», «От подъезда до парадной», «За шавермой/За шаурмой» и даже «Платная Россия». Однако «Автодор» их тактично отверг, объяснив сложностью перевода.
На новой трассе, которая начинается у МКАД и заканчивается у Кольцевой автодороги в Петербурге, автомобили смогут двигаться с расчетной скоростью до 150 километров в час. Еще в октябре 2018 года там установили первые в России криозаправки со сжиженным природным газом. Ранее «Автодор» также определил стоимость проезда по М-11. На разных участках, в зависимости от их протяженности, ценник будет различаться. На нескольких участках скоростной трассы М-11 также ввели ночные тарифы с пониженной стоимостью.
А еще «Автодор» разработал онлайн-калькулятор, с помощью которого автомобилисты могут рассчитать стоимость поездки по скоростной трассе М-11.
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