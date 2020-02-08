«Кефиру позволительно спать в предбанниках магазинов! Ему покупают лучшие косточки. Он участвует на всех мероприятиях, вальяжно развалившись. Пес может вас проводить до дома, как истинный джентльмен. Разгонит хулиганов и подбежавших чужих собак. Его неоднократно пытались приютить. Результат плачевен – обгрызал косяки, наличники, рамы, двери, пол. Будем наблюдать и ловить момент, когда он позволит поухаживать за собой в старости», — рассказывают КП волонтеры организации «Котопес».

В феврале Кефир получил награду Best Russian Dog-2019 как «Лучший социально-просветительский проект» — на премию его выдвинули волонтеры «Котопса» и благотворительный фонд «Я свободен». В организациях надеятся — история Кефира вдохновила многих россиян и показала, что проблему бездомных животных можно решить гуманно. «Кефир — яркий представитель программы «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». Благодаря этому появилась возможность регулировать численность бездомных животных. Кефир показывает нам, что наши братья меньшие могут жить с людьми в гармонии», — отметила директор фонда «Я свободен» Ольга Ватомская.