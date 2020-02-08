В городе Сосновый бор Ленинградской области живет бездомный пес по кличке Кефир. Любимцу горожан уже 11 лет, большую часть из которых он прожил на улице — известно только, что Кефир был домашним, но его выкинули хозяева. Но его судьба вовсе не трагична. Волонтеры общественной организации «Котопес» всячески помогают четырехлапому и даже завели ему Instagram, в котором рассказывают о жизни Кефира. Он и активист, и следит за раздельным сбором мусора, даже является неофициальным мэром города. А в феврале 2020 года и вовсе стал лучшей собакой России — победив в конкурсе Best Russian Dog и как «Лучший социально-просветительский проект».
Instagram дня: в Сосновом бору живет бездомный пес Кефир — признанный лучшей собакой России
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Добро пожаловать! Я добрый бродячий пёс! Известен местным жителям как Кефир! Люблю быть на важных мероприятиях города! (или просто бродить по городу)Сейчас наблюдаю, как жители города открыли сезон тренировок по футболу! #кефир#сосновыйбор#собакадругчеловека#глуховка#царьзверей#футболвсосновомбору#кефирсосновыйбор
«Кефиру позволительно спать в предбанниках магазинов! Ему покупают лучшие косточки. Он участвует на всех мероприятиях, вальяжно развалившись. Пес может вас проводить до дома, как истинный джентльмен. Разгонит хулиганов и подбежавших чужих собак. Его неоднократно пытались приютить. Результат плачевен – обгрызал косяки, наличники, рамы, двери, пол. Будем наблюдать и ловить момент, когда он позволит поухаживать за собой в старости», — рассказывают КП волонтеры организации «Котопес».
В феврале Кефир получил награду Best Russian Dog-2019 как «Лучший социально-просветительский проект» — на премию его выдвинули волонтеры «Котопса» и благотворительный фонд «Я свободен». В организациях надеятся — история Кефира вдохновила многих россиян и показала, что проблему бездомных животных можно решить гуманно. «Кефир — яркий представитель программы «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск». Благодаря этому появилась возможность регулировать численность бездомных животных. Кефир показывает нам, что наши братья меньшие могут жить с людьми в гармонии», — отметила директор фонда «Я свободен» Ольга Ватомская.
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