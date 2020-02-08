Сегодня, 8 февраля, в кофейнях и ресторанах Петербурга проходит акция «Кофе для хорошего мальчика». Петербуржцы могут взять любой акционных напиток, средства от продаж которого будут направлены на помощь кошкам и собакам в приютах города.
Петербуржцы могут выпить кофе и помочь бездомным животным. Это акция «Кофе для хорошего мальчика»
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Фот: for-future.ru
В благотворительной акции участвуют сеть Surf Coffee, кофе-бары MY, дог-френдли кофейня BLOOM-N-BREW, «Человек и пароход» на Васильевском и другие заведения — все они нанесены на специальную карту. Также акция «Кофе для хорошего мальчика» проходит в Москве.
Напомним, российское отделение IKEA запустило проект «Домой с другом». На специальном разделе на сайте компании можно познакомиться с питомцами, которые нуждаются с хозяине — кошки и собаки из приютов, центров реабилитации, социальных проектов, фондов помощи и общественных организаций по защите животных.
А еще за собаками и кошками из петербургских приютов для бездомных животных теперь можно ухаживать в режими онлайн. Петербург стал участником социального проекта Teddy Food, направленного на решение проблемы прозрачности — с помощью него можно убедиться, что животное существует, с ним хорошо обходятся, а также содержат в надлежащих условиях.
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