В благотворительной акции участвуют сеть Surf Coffee, кофе-бары MY, дог-френдли кофейня BLOOM-N-BREW, «Человек и пароход» на Васильевском и другие заведения — все они нанесены на специальную карту. Также акция «Кофе для хорошего мальчика» проходит в Москве.

Напомним, российское отделение IKEA запустило проект «Домой с другом». На специальном разделе на сайте компании можно познакомиться с питомцами, которые нуждаются с хозяине — кошки и собаки из приютов, центров реабилитации, социальных проектов, фондов помощи и общественных организаций по защите животных.

А еще за собаками и кошками из петербургских приютов для бездомных животных теперь можно ухаживать в режими онлайн. Петербург стал участником социального проекта Teddy Food, направленного на решение проблемы прозрачности — с помощью него можно убедиться, что животное существует, с ним хорошо обходятся, а также содержат в надлежащих условиях.