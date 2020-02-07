Новая станция метро в Петербурге появятся только в 2022 году. Смольный рассказал о планах на подземку

Наземный вестибюль станции метрополитена «Театральная» возле Мариинского театра появится к 2025 году, а новая Красносельско-Калининская линия будет запущенна в 2023-м — тогда же откроются станции «Юго-Западная» и «Путиловская». Дольше всего придется ждать новые станции Лахтинско-Правобережной линии — «Шкиперская» и «Морской фасад». К 2023 году планируется представить их проекты, а построить к 2030-у.

Ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал новые проектные изображения станций Красносельско-Калининской линии метрополитена — «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»). Именно на этих, строящихся в данный момент станциях технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены.

Экспертиза проектов новых станций Фрунзенско-Приморской и Невско-Василеостровской линий петербургского метрополитена завершится в 2020 году — тогда же подрядчик, которого выберут по тендеру, начнет подготовку территорий для строительства, а Смольный объявит на него конкурс. Таким образом к 2025 году в Петербурге появится первое пересечение «зеленой» и «фиолетовой» линий подземки — станции «Планерная» и «Шуваловский проспект» планируются смежными.