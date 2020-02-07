Появились первые фотографии со съемок новой «Матрицы»

На опубликованных фотографиях персонаж Киану Ривза Томас Андерсон, более известный как Нео, предстает в новом образе. Теперь он больше похож на другого персонажа в исполнении Ривза — Джона Уика. Судя по тому, что Нео находится на улице, вероятно, в четвертой части он вновь попадет в Матрицу. А вместе с ним Кэри Энн-Мосс, исполнившая роль Тринити, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис и другие.

В широком прокате лента появится 21 мая 2021 года.

Напомним, о том, что сестры Лоуренс и Эндрю Вачовски будут снимать продолжение «Матрицы», стало известно в 2016 году — грядущие ленты выйдут в формате 3D. Планируется снять четвертую и пятую части, они напрямую будут связаны с первой трилогией, в которую также входят ленты «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Главную роль в картине предложили сыграть Киану Ривзу.

В 2019 году решение подтвердил режиссер и каскадер Чад Стахелски, известный по работе над серией фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Продолжение «Матрицы» уже запустили в производство.