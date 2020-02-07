В Ленобласти провели охоту на северное сияние. Посмотрите на ярко-зеленое небо над Ладожским озером

Фотографии, запечатлевшие северное сияние над Ладожским озером, были сделаны между 23:56 5 февраля и 00:56 6 февраля. «Охота на сияния в период минимума солнечного цикла — это всегда интересно, как на редкого зверя. Но шансы увидеть слабые геовозмущения есть всегда, что мы и реализовали в ночь со среды на четверг», — поделился Спиридонов.

Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия. Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

Напомним, северное сияние петербуржцам удалось запечатлеть в октябре 2019 года. Фотографии были сделаны во Всеволожском районе — свечение виднелось над озером Большое, Ладожском озере и южном побережье Финского залива. Ранее в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака, а в небе над КАДом перед портом Бронка были замечены медузообразные облака.