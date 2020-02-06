«Зимняя погода сохранится еще три дня. В пятницу, 7 февраля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Регион будет находиться на периферии гребня антициклона. В такой ситуации ночью по-прежнему довольно холодно, в городе около минус 7-9 градусов и минус 7-12 по области, на востоке до минус 15. В дневные часы минус 3-5», — рассказал «КП» Леус.

Потепление придет в субботу, 8 февраля — днем в Петербурге ожидается от 0 до 2 градусов ниже нуля. В воскресенье уже до 2 градусов со знаком «плюс», а в понедельник, 10 февраля, в городе обоснуются дожди — столбики термометров будут показывать от +1 до +3 градусов.

«Ловите то, что есть сейчас, то что выпадет в субботу, потому как на какой-то длительный период холодной и снежной погоды рассчитывать не стоит. В начале следующей недели все растает. Будет ли потом еще что-то? Наверное, будет, но также кратковременно и немного», — резюмирует синоптик.

Напомним, минувшей ночью Петербург установил первый «отрицательный» температурный рекорд — ночь на 5 февраля стала самой холодной за всю зиму. Ранее такое положение дел предсказывали синоптики, заявив, что «зима начнет оправдывать свое название» — в ночное время в Петербурге ожидается до 21 градуса ниже нуля!

Пока холода только готовятся наступать: январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.