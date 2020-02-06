«Вес детенышей этих животных при рождении составляет всего 1 грамм, а размером крохи не больше горошины. Сразу после появления на свет они перебираются в теплые мамины сумки, где потихоньку подрастают. Выглядывать любопытные носы начинают примерно через полгода после рождения. Определить пол детеныша мы сможем только через несколько месяцев, когда он начнет самостоятельно перемещаться по вольеру. Ну а пока приглашаем вас полюбоваться на все семейство. Возможно, вам повезет увидеть нового обитателя вольера», — рассказывают в Ленинградском зоопарке.

Весной прошлого года сотрудница Ленинградского зоопарка стала второй мамой для одного из своих подопечных. Она выхаживала кенгуренка, от которого отказалась мама, и выполняла обязанности биологических родителей малыша добросовестно — носила в специальной сумке на груди. В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе.

В 2019 году в Ленинградском зоопарке появились на свет птенцы ястребиных сов — это первое потомство с 1987 года. В преддверии нового, 2020-го из Московской области в Петербург приехали новые обитатели — пара верценосных голубей, три валлийских овцы, черный гриф, пара северных оленей и самец альмаки. А еще в зоопарк приехали новые обитатели — пара верценосных голубей, три валлийских овцы, черный гриф, пара северных оленей и самец альмаки. Последний оказался весьма разговорчивым — он почти без остановки общается и с сотрудниками, и с посетителями.