Идея установить пеленальные столики возникла после проведения международного флэш-моба ответственных отцов — тогда они «обратили внимание на дискриминацию. «Специальные устройства для того, чтобы было удобно поменять ребенку подгузник, устанавливают в основном в женских туалетах. Если же папа оказался где-то с малышом, но без мамы — ему приходится проявлять чудеса ловкости и изобретательности, чтобы совершить необходимую гигиеническую процедуру», — пишет пресс-служба уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой.

В ближайших планах дирекции Русского музея установить пеленальные столики в других корпусах — Мраморном и Строгановском дворцах, а также Михайловском замке.

Анна Михайлова, мама 3-месячного сына и PhD в области музейной архитектуры специально для «Собака.ru» написала колонку о том, как родителям подготовиться к первому походу на выставку с младенцем.