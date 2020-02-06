С фасада дома Голландской церкви на Невском срезали кованые ограждения исторических балконов

На «варварски срезанные ограждения» внимание КГИОП обратили петербуржец Илья Рытов и журналист Дмитрий Ратников. Кованые ограждения чешуйчатого орнамента, декорированы меандром и литыми композициями из раковин, дисков и завитков срезали на двух балконах со стороны Невского проспекта. 30 января ограждения были обнаружены сотрудниками КГИОП под проездными арками во внутренний двор здания — они лежали на асфальте или приставлены к стенам, не были укрыты и не охранялись.

В настоящий момент ограждения находятся на хранении у Жилкомсервиса №1 Центрального района, а КГИОП направил в УМВД России заявление о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Дом Голландской церкви» на Невском проспекте, 20 — бывший храм голландской реформатской церкви, построенный в 1834—1839 годах по проекту архитектора Павла Жако в стиле русский классицизм. В 1936 году в здании прошла реконструкция по проекту архитектора Васильева, и в ее помещениях начала работать городская общественная библиотека имени Блока. В 1960-1980-е годы на первом этаже дома со стороны Невского проспекта работало кафе легендарного формата «автомат» «Минутка», в котором продавались пирожки. В настоящее время в здании находится филиал библиотеки Маяковского — Библиотечно-информационный и культурный центр искусства и музыки.