«Опять метель»: МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды

В четверг, 6 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погоды. Уже ночью на город обрушится метель и продержится до утра, при этом порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В течение суток столбики термометра будут показывать -4…-6 градусов.