В четверг, 6 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погоды. Уже ночью на город обрушится метель и продержится до утра, при этом порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В течение суток столбики термометра будут показывать -4…-6 градусов.
«Опять метель»: МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды
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Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Специалисты МЧС по Петербургу и Ленинградской области советуют оставить машину в гараже или припарковать ее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения, избегать сооружений повышенного риска, а при возникновении любой чрезвычайной ситуации обращаться в службу спасения.
Напомним, минувшей ночью Петербург установил первый «отрицательный» температурный рекорд — ночь на 5 февраля стала самой холодной за всю зиму. Ранее такое положение дел предсказывали синоптики, заявив, что «зима начнет оправдывать свое название» — в ночное время в Петербурге ожидается до 21 градуса ниже нуля!
Пока холода только готовятся наступать: январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1,5 градуса, что на +9,4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году. А еще посмотрите, как в начале февраля на Неве прошел ледоход.
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