Фонд социальных инвестиций «Газпрома» стал единственным претендентом на реконструкцию оранжерей Таврического сада

Новое пространство на месте заброшенных оранжерей Таврического сада обзаведется тремя оранжереями площадью не менее 1 тысячи квадратных метров, выставочными залами и концертными помещениями. Не менее 60% площади должно быть занято под оранжереи и помещения для досуга. Планируется, что здесь будут проводить выставки, кинопоказы, театральные и оперные выступления, концерты, а также организуют детские развивающие и развлекательные секции и места для отдыха.

«Оранжереи станут уникальным в своем роде примером возрождения заброшенной территории в новое место досуга петербуржцев и гостей города. Такие открытые общественные пространства сейчас востребованы городом и могут стать дополнительным стимулом к развитию Петербурга как современного комфортного города», — отметил председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов.

Напомним, о планах на реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада стало известно в марте 2019 года. В апреле проект представила Ginza Project. Согласно плану, на участке площадью почти 27 тысяч квадратных метров должен был появиться зимний сад, концертный зал, детская площадка, гастромаркет и киоски с едой, а также цветочный магазин. Реконструкция будет проводиться в форме государственного-частного партнерства — Смольный заключит с инвестором концессионный договор, по которому тот получит от города земельный участок, создаст общественное пространство, а по истечении договора передаст его в собственность Петербурга.