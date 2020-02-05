Тюлень Крошик первым опробовал плавучие домики для нерпы. Они должны спасти ластоногих от аномально теплых зим

Как признались в Фонде друзей балтийской нерпы, проект по созданию и использованию искусственных плавучих убежищ для кольчатой нерпы «идет с большими трудностями» — основным неприятелем для сотрудников Фонда стала теплая погода.

«В позапрошлом году мы не смогли продуктивно проводить работы из-за недостаточной безопасности нахождения людей на льду. В прошлом же году строившиеся нами вместе с добровольцами снежные кучи продавили лёд и утонули. Но, льда в этом году на заливе нет совсем и устанавливать емкости негде. Честно говоря, такого развития ситуации мы не ожидали или вернее, ожидали лет через пять», — рассказали биологи.

Первым посетителем плавучего убежища стал тюлень Крошик. Сооружение из строительной ванны, дощатой полочки и импровизированных поплавков передано главной ластоногой звезде Петербурга «для проведения всесторонних испытаний».

«Нерпы, в условиях отсутствия снега и льда, для родов и выкармливания детенышей будут искать любую безопасную нишу — и думаем, что наше предложение их вполне может заинтересовать. У нас есть сообщения о том, что самки использовали перевернутые и брошенные на берегу лодки, ниши под камнями и бетонными плитами. Ну, а на Сайме уже были отмечены выращивания щенков нерпами в искусственных плавучих домиках. Так что эту конструкцию мы с Крошем будем испытывать по многим параметрам и потом будем думать, нужно ли наладить в следующем году «серийный» выпуск», — добавили в Фонде.