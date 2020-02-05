Главный тюлень Петербурга (уверенны — и всей страны!) Крошик первым опробовал искусственные плавучие домики для нерпы. Специальные приспособления должны спасти ластоногих от аномально теплых зим — ввиду отсутствия льда на поверхности Финского залива нерпы не могут безопасно выходить потомство, что заставляет их выходить с новорожденными на берег.
Тюлень Крошик первым опробовал плавучие домики для нерпы. Они должны спасти ластоногих от аномально теплых зим
Как признались в Фонде друзей балтийской нерпы, проект по созданию и использованию искусственных плавучих убежищ для кольчатой нерпы «идет с большими трудностями» — основным неприятелем для сотрудников Фонда стала теплая погода.
«В позапрошлом году мы не смогли продуктивно проводить работы из-за недостаточной безопасности нахождения людей на льду. В прошлом же году строившиеся нами вместе с добровольцами снежные кучи продавили лёд и утонули. Но, льда в этом году на заливе нет совсем и устанавливать емкости негде. Честно говоря, такого развития ситуации мы не ожидали или вернее, ожидали лет через пять», — рассказали биологи.
Первым посетителем плавучего убежища стал тюлень Крошик. Сооружение из строительной ванны, дощатой полочки и импровизированных поплавков передано главной ластоногой звезде Петербурга «для проведения всесторонних испытаний».
«Нерпы, в условиях отсутствия снега и льда, для родов и выкармливания детенышей будут искать любую безопасную нишу — и думаем, что наше предложение их вполне может заинтересовать. У нас есть сообщения о том, что самки использовали перевернутые и брошенные на берегу лодки, ниши под камнями и бетонными плитами. Ну, а на Сайме уже были отмечены выращивания щенков нерпами в искусственных плавучих домиках. Так что эту конструкцию мы с Крошем будем испытывать по многим параметрам и потом будем думать, нужно ли наладить в следующем году «серийный» выпуск», — добавили в Фонде.
Напомним, обеспокоились за потомство петербургских нерп еще в начале января — тогда на Финском заливе и Ладожском озере до сих пор не образовался лед. Помимо этого, высокие волны, дожди и ветра мешают беременным самкам отдыхать на камнях — животные вынуждены тратить дополнительные силы из-за погодных аномалий. По прогнозам биологов, в 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена. Для того, чтобы следить за численностью нерп, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория.
Крошик, несомненно, главная звезда Петербурга и любимец горожан всех возрастов. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой.
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. С наступлением первых холодов радуется и первому снегу, а в преддверии наступления нового года поздравляет своих фанатов, лежа в бассейне.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет.
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