На Пискаревском кладбище установили символический памятник Даниилу Хармсу

«За последний год мы нашли дополнительные документы, которые говорят о том, что заключенные тюрьмы «Кресты», умершие в феврале 1942 года, были погребены на Пискаревском кладбище. Об этом, в частности, говорится в архивной справке, выданной Информационным центром ГУВД России по Санкт-Петербургу родственникам одного из заключенных, который умер 11 февраля и был похоронен 16 февраля. Этот заключенный «сидел» в то же время и по тому же адресу, что и Хармс», — рассказал председатель оргкомитета премии Даниила Хармса, писатель Александр Марс.

Символический памятник Хармсу представляет собой стрелу, часть которой указывает на место захоронения, и табличку с фотографией писателя и надписью на латинском языке — «Здесь покоится Хармс». «Элементы композиции нарочито не обработаны - это символизирует сложную и неустроенную жизнь Хармса. Заостренный конец выступа обращен к месту последнего успокоения, это символ тщетности бытия и неминуемом наступлении смерти любого существа. В то же время головной конец обращен в небо — это образ стремления к вечности, которую писатель, безусловно, обрел в памяти потомков, в раздумьях своих благодарных читателей», — добавляет Марс.

Напомним, в феврале 2016 года на стене дома по улице Маяковского, 11, где жил Даниил Хармс, уличные художники Паша Кас и Павел Мокич нарисовали граффити с изображением писателя. Работа была приурочена к 74-летию со дня смерти литератора. В сентябре того же года планировалось открыть памятник Хармсу — точную копию автопортрета абсурдиста, который Хармс оставил на полях своей рукописной визитной карточки. Тогда же говорили о появлении в городе 70-метрового памятника Хармсу и другим русским авангардистам.