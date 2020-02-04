Определены 8 архитектурных бюро, которые займутся разработкой концепций парка «Тучков буян»

Конкурсанты, которые займутся разработкой ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян» в Петербурге, поделены на две группы — шесть «опытных» команд и два «молодых» коллектива. Финалистами конкурса стали «Студия 44», Herzog & de Meuron Architekten, Michel desvigne Paysagiste, BIG | Bjarke Ingels Group, Kengo Kuma & Associates, а также молодые «Хвоя» и Praxis Landscape and Urban Design.

В ближайшее время финалисты конкурса получат техническое задание и приступят к разработке концепций. С 5 февраля по 8 мая финалисты разработают свои конкурсные предложения, а уже 29 мая будет определен победитель. Результаты конкурса объявят 3-6 июня 2020 года.

В жюри конкурса, заявки на участие в котором подали 229 команд, вошли 14 ведущих специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. Среди них главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, бывший заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем, ведущие ботаники и ландшафтные архитекторы, такие как Патрик Блан и Кен Смит.

Напомним, в апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже топонимическая комиссия Петербурга приняла решение о создании в городе нового исторического района — Тучкова буяна. Такое название будет носить территория между проспектом Добролюбова, площадью Академика Лихачева, Малой Невой и рекой Ждановкой.