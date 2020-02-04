Архитектурного бюро «Студия 44» откроет выставку в Главном штабе

Полная реконструкция Восточного крыла Главного штаба завершилась в 2013 году — в июне 2014-го выставочный комплекс был официально открыт для посещения показом широкомасштабной выставки «Манифеста 10». К событию сюда была перенесена постоянная экспозиция Матисса, включая «Танец» и «Музыку», «Композиция #6» Кандинского и «Черный квадрат» Малевича, открыты постоянные комнаты Кабакова и Пригова.

«Сложность этого проекта заключалась не только в строгом регламенте обращения с памятником, но и в самой задаче приспособления министерского (то есть, по сути, офисно-жилого) здания начала XIX века в музейный комплекс XXI века», — рассказывают в «Студии 44». — «Основная часть постоянной экспозиции нового музея разместилась в анфиладах, опоясывающих комплекс по периметру».

В рамках выставки «Студия 44. Анфилада» представят эскизы, объемные макеты, схемы и чертежи, теоретические выкладки и фотографии — все это позволит проследить, как менялся первоначальный архитектурный замысел и рождались решения, определившие облик Главного штаба. Экспозиция покажет скрытые от посетителей возможности музейного пространства — стены залов Большой Анфилады будут приводиться в движение, меняя конфигурацию выставки.

Также представят ретроспективу работ «Студии 44» за 25 лет существования — это более 70 проектов и построек.

Выставка «Студия 44. Анфилада» будет открыта с 16 февраля по 26 апреля 2020 года в большой анфиладе Главного штаба Государственного Эрмитажа.