Видео дня: петербуржец снял февральский ледоход на Неве с дрона

«Ледоход — красивое природное явление, которое, конечно, приятно наблюдать в начале зимы, а не под ее завершение. Тем не менее, это визитная карточка зимнего Петербурга, наблюдать которую в окружении красивой архитектуры одно удовольствие. Отправляйтесь в путешествие по Неве в окружении главных доминант Санкт-Петербурга: Смольного собора, Зимнего дворца, Адмиралтейства и Исаакиевского собора», — рассказал петербургский видеограф Михаил Проскалов.

Напомним, синоптики погодного центра «Фобос» рассказали, что ждет жителей Европейской части России в феврале. Впервые за долгое время, согласно прогнозам, «зима начнет оправдывать свое название» — в ночное время в Петербурге ожидается до 21 градуса ниже нуля! А пока холода только готовятся наступать: январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1.5 градуса, что на +9.4 градуса выше нормы. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году.