В наземном вестибюле станции метрополитена «Чкаловская» нашли древние окаменелости. Кроме традиционных для ордовикского известняка — им отделан весь вестибюль — эндоцерасов, морских пузырей и брахиопод, здесь также много мшанок. Им от 444 до 485 миллионов лет — и они «как новенькие»!
В вестибюле станции «Чкаловская» нашли окаменелости. Им от 444 до 485 миллионов лет!
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Брахиоподы и мшанки. Здесь и далее фото: сообщество "Кружок любительской палеонтологии"
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Брахиоподы
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Мшанки, брахиопода и маленькая гастропода
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Мшанки и брахиопода
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Мшанки
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Брахиоподы, эндоцерас и мшанка
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Мшанки и эндоцерасы
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Мшанки и эндоцерас
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"По-видимому, кто-то из ордовикских наутилоидей - какая-нибудь тарфицерида (возможно Estonioceras) и эндоцерасы", - пишут петербуржцы
«Весь вестибюль отделан (снаружи и внутри) ордовикским лощенным (полированным) известняком. Правда, за 20 с лишним лет, прошедших с момента открытия станции, отделочные плиты уже поистрепались и во многом утратили глянцевый блеск. Но окаменелости — как новенькие. Помимо традиционных для ордовика эндоцерасов, морских пузырей и брахиопод, здесь на удивление много мшанок, при чем в таком состоянии, что можно разглядеть в подробностях внутреннее строение. И это не смотря на почтенный возраст от 444 до 485 миллионов лет», — поделились находкой петербуржцы.
Автор проекта «Палеогород», популяризатор науки Антон Барашенков создает карту окаменелостей Петербурга. Оказывается, чтобы изучать остатки древних организмов, необязательно ходить в палеонтологический музей — достаточно внимательнее рассматривать стены некоторых домов и станций метро. Своими находками Антон делится в своем блоге @russianfossils, а для «Собака.ru» он написал колонку о том, как каждый может начать замечать пласты истории в городе.
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