18+

В вестибюле станции «Чкаловская» нашли окаменелости. Им от 444 до 485 миллионов лет!

В наземном вестибюле станции метрополитена «Чкаловская» нашли древние окаменелости. Кроме традиционных для ордовикского известняка — им отделан весь вестибюль — эндоцерасов, морских пузырей и брахиопод, здесь также много мшанок. Им от 444 до 485 миллионов лет — и они «как новенькие»!

  • Брахиоподы и мшанки. Здесь и далее фото: сообщество "Кружок любительской палеонтологии"

  • Брахиоподы
     

  • Мшанки, брахиопода и маленькая гастропода

  • Мшанки и брахиопода

  • Мшанки

  • Брахиоподы, эндоцерас и мшанка

  • Мшанки и эндоцерасы

  • Мшанки и эндоцерас

  • "По-видимому, кто-то из ордовикских наутилоидей - какая-нибудь тарфицерида (возможно Estonioceras) и эндоцерасы", - пишут петербуржцы

«Весь вестибюль отделан (снаружи и внутри) ордовикским лощенным (полированным) известняком. Правда, за 20 с лишним лет, прошедших с момента открытия станции, отделочные плиты уже поистрепались и во многом утратили глянцевый блеск. Но окаменелости — как новенькие. Помимо традиционных для ордовика эндоцерасов, морских пузырей и брахиопод, здесь на удивление много мшанок, при чем в таком состоянии, что можно разглядеть в подробностях внутреннее строение. И это не смотря на почтенный возраст от 444 до 485 миллионов лет», — поделились находкой петербуржцы.

Автор проекта «Палеогород», популяризатор науки Антон Барашенков создает карту окаменелостей Петербурга. Оказывается, чтобы изучать остатки древних организмов, необязательно ходить в палеонтологический музей — достаточно внимательнее рассматривать стены некоторых домов и станций метро. Своими находками Антон делится в своем блоге @russianfossils, а для «Собака.ru» он написал колонку о том, как каждый может начать замечать пласты истории в городе.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты