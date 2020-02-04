В вестибюле станции «Чкаловская» нашли окаменелости. Им от 444 до 485 миллионов лет!

«Весь вестибюль отделан (снаружи и внутри) ордовикским лощенным (полированным) известняком. Правда, за 20 с лишним лет, прошедших с момента открытия станции, отделочные плиты уже поистрепались и во многом утратили глянцевый блеск. Но окаменелости — как новенькие. Помимо традиционных для ордовика эндоцерасов, морских пузырей и брахиопод, здесь на удивление много мшанок, при чем в таком состоянии, что можно разглядеть в подробностях внутреннее строение. И это не смотря на почтенный возраст от 444 до 485 миллионов лет», — поделились находкой петербуржцы.

Автор проекта «Палеогород», популяризатор науки Антон Барашенков создает карту окаменелостей Петербурга. Оказывается, чтобы изучать остатки древних организмов, необязательно ходить в палеонтологический музей — достаточно внимательнее рассматривать стены некоторых домов и станций метро. Своими находками Антон делится в своем блоге @russianfossils, а для «Собака.ru» он написал колонку о том, как каждый может начать замечать пласты истории в городе.