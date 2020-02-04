В 2020 году власти очистят от загрязнений водоемы Петербурга — в том числе Охту и Карповку

Как пишет «Петербургский дневник», специалисты займутся изъятием донных отложений и дноочисткой реки Жерновка, реки Охта, канала Грибоедова, реки Пряжка, Новая, Оккервиль, Волковка, Лубья, Никольского пруда водоподводящей системы Петергофа, а также восточного канала Юнтоловской дачи, Нижнего буферного пруда, Запасного пруда водоподводящей системы фонтанов Петергофа, реки Карповка, также продолжатся работы на реке Смоленка, специалисты возьмутся за участок от Наличного и до Смоленского моста.

К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения. Велодорожка, появившаяся в 2017 году, также должна быть сохранена. Незаконный забор возле здания по улице Чапаева, 30 будет заменен решетками на окнах, территория нелегальной стоянки маломерных судов расчищена, а также планируется реставрация фасадов — этим поручат заняться собственникам зданий. Посмотрите, как выглядит набережная уже сейчас!

В июле 2019 года урбанисты проекта «Друзья Карповки» на один день вернули в Петербург речное такси, а позже запустили по реке Карповке плавучую очистительную станцию из водных растений.