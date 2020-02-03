«Зима начнет оправдывать свое название»: синоптики рассказали о погоде на февраль

В начале недели в Петербурге столбики термометра окажутся на отметках в -1…-4 градуса, а ко вторй половине — похолодает до -4…-7. В пятницу, 7 февраля, сохранится морозная и ясная погода, а к воскресенью, 9 февраля, город вновь накроет волна теплого воздуха — ожидается потепление до 2 градусов со знаком «плюс».

Вторая неделя февраля ознаменуется дождями и потеплением до +5 градусов — плюсовые температуры сохранятся до конца недели. Морозы придут в Петербург вновь с 18 февраля и продержатся до начала марта — согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается от -2 до -9 градусов, в ночное время — до 21 градуса ниже нуля.

Напомним, январь 2020 года в Петербурге стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1.5 градуса, что на +9.4 градуса выше нормы. Так тепло в последний раз было в 1925 году, когда среднемесячная температура составила -0,5 градуса. Февраль также успел поставить рекорд, только начавшись — 2 февраля стал теплее, чем тот же день в 1993 году.