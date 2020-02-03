Заводские корпуса Ленполиграфмаша переехали в Приморский район, и теперь в здании на набережной Карповки можно научиться создавать шрифты, купить модную одежду и сделать из своего ребенка бизнесмена. «Собака.ru» сделала подробный гид по главному общественному пространству Петроградской стороны.
Гид по «Ленполиграфмашу»: резиденты, рестораны и магазины главного общественного пространства Петроградского района
Как завод стал креативным пространством
Массивное желтое здание на углу Медиков и Карповки в стиле конструктивизма, в котором находится технопарк «Ленполиграфмаш», не просто имеет историческую ценность, оно и есть история. В нынешнем виде оно появилось в 1931 году, спроектировал его член объединения «Мир искусства» Николай Лансере, автор проекта часовни Сампсониевского собора. Еще в 1890 году здесь появились механические мастерские, в которых изготавливали оборудование для табачного производства, в годы Первой мировой завод перешел на военные рельсы, в 1920-е на нем производили трикотаж и вязальное оборудование, а после Великой Отечественной войны началось полиграфическое производство. При этом завод всегда был многоформатным: в 1952–1963 годах Ленполиграфмаш участвовал в изготовлении станции передачи команд управления ракетами для систем ПВО страны и узлов для стартового комплекса, с которого полетел первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин.
Ленполиграфмаш выжил в 1990-е, хотя финансирования не хватало, и сейчас это огромный холдинг точного приборостроения, в который входят 45 предприятий. Само производство переехало в промзону «Северо-Западная» в Приморском районе, а пространство на Петроградской стороне стало технопарком. Завод не полностью покинул свою «родину» — на месте остались инжиниринговый центр точной механики, центр испытаний, композитный цех, опытный центр радиоэлектроники, несколько лабораторий. Сейчас пространство на Петроградской — это экосистема, в которой сосуществуют IT-стартаперы, ученые, архитекторы, художники, дизайнеры. Внутри — конгресс-центр, коворкинг, fashion space и пространство «Точка кипения», в котором проходят семинары, лекции, мастер-классы и тренинги.
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Кирилл Соловейчик
Резиденты
На Ленполиграфмаше квартируют и стипендиаты «Сколково», и 3D-керамисты
Кирилл Соловейчик, президент холдинга «Ленполиграфмаш»: «Когда мы задумывали технопарк «Ленполиграфмаш», то ставили перед собой две задачи, которые мы, как мне кажется, выполнили. Мы хотели, чтобы резиденты могли развиваться и расти, а вместе с ними рос и развивался весь город. Но самое главное — сделать так, чтобы наши резиденты не сидели по разным углам, а сформировали полноценное профессиональное сообщество. И это получилось! Люди работают, придумывают что-то новое, здесь же они имеют возможность заниматься творчеством, что-то купить, пообедать. Ленполиграфмаш заточен именно под тех, кто здесь работает, но и для горожан мы максимально открыты — здесь есть и кафе, и магазины, и творческие студии. Одно из мест силы здесь — площадка «Точка кипения», где каждый день общаются профессионалы в сфере бизнеса и инноваций. Резидентов для пространства отбираю лично я. На выходе мы имеем единую экосистему. Можно сказать, в Ленполиграфмаше можно жить!»
12 инновационных проектов, работающих в пространстве «Ленполиграфмаш»
Reksoft – IT-компания, специализирующаяся на сложных программных продуктах и консалтинге в сфере информационных технологий.
Redmadrobot – компания-разработчик мобильных приложений для крупного бизнеса.
Helix – первая коммерческая медицинская лаборатория России.
«Группа М» – типография, специализирующаяся на шелкографии и печати рекламной продукции.
Whitescape – IT-компания, работавшая над платформой онлайн-образования института Strelka и сайтом лофт-проекта «Этажи».
Kyd Buro – архитектурное бюро, занимающееся дизайном жилых интерьеров.
Rooms – разработчики одноименного приложения, помогающего отслеживать городские события.
IQDEMY Chemicals – лаборатория, создающая новые формы химических соединений.
«Равелин» – разработчик электронных систем безопасности.
«М-Стандарт» – компания, специализирующаяся на информационной защите.
IMobis – одна из самых больших платформ России по организации смс-, e-mail- и vk-рассылок.
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Команда «Бурцев Лаб»: ведущий научный сотрудник Артем Смирнов, аналитик Илья Осьмаков, технический директор Денис Бельский.
На Артеме: рубашка и свитер Tommy Hilfiger, джинсы Paul & Shark. На Илье: куртка и бадлон Calvin Klein, поло Paul & Shark, обувь Geox. На Денисе: свитер, брюки, сумка, шапка и обувь Tommy Hilfiger.
«Бурцев Лаб»
Лаборатория x-ray-излучения, делают настольные рентгеновские лазеры и работают над уничтожением раковых клеток.
«Пятнадцать лет назад наша команда под руководством доктора физико-математических наук, одного из ведущих исследователей в области x-ray-излучения Владимира Анатольевича Бурцева начала работу над созданием настольных мощных источников «мягкого» рентгена. Со временем стало ясно, что на базе таких источников можно делать микроскопы высокого разрешения. Два года назад появилась лаборатория «Бурцев Лаб», организованная внуком Бурцева — Анатолием. Он уже запускал IT-проекты, а теперь инвестирует в проект дедушки. В ближайшие 2 года начнутся продажи, и проект выйдет на самоокупаемость.
Наука и технологии ушли вперед, но основа нашей деятельности — принципы, которые когда-то заложил Бурцев. Проект очень сложный, часть технологий взята из физики термоядерного синтеза. Наши разработки применимы в медицине. С помощью рентгеновского микроскопа мы можем понять, почему здоровые клетки мутируют в раковые, а в будущем, уверены, у нас получится найти механизмы, которые позволят активировать иммунную систему для уничтожения раковых клеток.
Сейчас на Карповке располагаются и экспериментальная, и офисная часть нашей лаборатории. Недавно мы стали резидентами «Сколково», перенесли юридический адрес в Москву, но базируемся по-прежнему в Петербурге. Один из наших последних успехов — презентация проекта рентгеновского наномикроскопа на выставке «Открытые инновации» в «Сколково». Сейчас мы оформляем патент на него и уже получили несколько коммерческих предложений от разных компаний. Эта разработка в будущем тоже может быть применена при диагностике рака».
Образовательные проекты: от шрифта до стартапа
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Команда проекта Startup Junior: координатор по работе с партнерами Оксана Корниевская, основатель Александр Ружинский, директор Иоланта Петросян, сооснователь Евгений Волошин.
На Оксане: пиджак, блуза и брюки Calvin Klein, Обувь Geox. На Александре: пиджак и бадлон Calvin Klein, брюки Paul & Shark, обувь Geox. На Иоланте: пиджак и блуза Calvin Klein. На Евгении: Пиджак Tommy Hilfiger, рубашка и футболка Paul & Shark, джинсы Calvin Klein
Startup Junior — бизнес-школа для детей
В школе дети и подростки учатся не бояться проверок и получают пакет soft skills.
«Главная задача проекта — развить качества, необходимые предпринимателю в XXI веке. Их называют soft skills (гибкие навыки): коммуникабельность, умение руководить, умение выступать публично. Мы учим детей генерировать бизнес-идеи. Это самое интересное в предпринимательстве. Практические навыки тоже не оставляем без внимания. Например, у нас есть бизнес-игра CashFlow — она помогает понять, как грамотно управлять деньгами, копить, тратить и инвестировать. Названия наших курсов говорят сами за себя: «Думай и действуй как предприниматель», «Молодой лидер», «Цели и тайм-менеджмент».
Стартапы должны составлять 7–10% экономики государства, в России эта цифра колеблется в районе 2%. Основатель Startup Junior — это и наш инвестор, президент Ассоциации малых предприятий наружной рекламы и создатель фонда «Петербургский стартап» Александр Ружинский, и его беспокоит, кто в будущем будет открывать новые бизнесы. В школе такого формата, возможно, не было бы нужды, имей Россия за плечами многолетний предпринимательский опыт, как, например США. Но этого опыта нет.
Мы принимаем в Startup Junior детей с двенадцати лет, в сайд-проект Startup Kids — c восьми. Предварительно беседуем с ребенком и пытаемся понять, надо это ему или нет, отвечает ли предпринимательство его интересам. Подчеркиваем — не с родителями, а с самим ребенком. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, общаясь с родителями учеников, — это страх перед предпринимательской деятельностью. В их понимании это до сих пор что-то, связанное с рэкетом, коррумпированными чиновниками и риском для жизни. Сломать этот стереотип вряд ли удастся. Но ученики Startup Junior точно будут лишены этих предрассудков».
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Сооснователи проекта TypeType Иван Гладких и Саша Денисов
На Иване: пиджак, пуловер, рубашка Paul & Shark. На Александре: пуловер и обувь Tommy Hilfiger, брюки Calvin Klein.
TypeType — шрифтовая мастерская
Компания TypeType занимается разработкой шрифтов, а значит, несет бремя статуса прямого наследника завода «Ленполиграфмаш».
«Мы даже не рассчитывали зарабатывать на типографике: пятнадцать лет назад основатель TypeType Иван Гладких делал бесплатные шрифты, которые были в свободном доступе. А в 2013-м стало ясно, что это перспективный бизнес. Сейчас мы продаем шрифты в Европу и США. Естественно, Россию не игнорируем, но у нас пока, к сожалению, не такой большой рынок.
TypeType — это не только про коммерцию, но и про образование. Мы готовим новых сотрудников из школьников и студентов. У нас регулярно проходят лекции, мастер-классы. Недавно приезжал Райнер Эрих Шейхельбауэр из Австрии, глава команды шрифтового редактора Glyphs.
Мы выглядим как прямые наследники Ленполиграфмаша, хотя оказались здесь, в общем-то, случайно. Мы с самого начала базировались на Петроградской стороне, но у нас был маленький офис и требовалось расширение. Когда-то на заводе производили полиграфические наборные машины, а теперь мы занимаемся примерно тем же, но с помощью более современных технологий. Сейчас мы выпустили сорок шрифтовых гарнитур, делаем кастомные, эксклюзивные шрифты и продаем их по всему миру».
А также: OM — школа для детей, где учат коммуникативным навыкам и даже видеоблогингу.
МИФиК — одна из лучших фотошкол Петербурга, работает с 2004 года.
Где поесть
На Ленполиграфмаше кормят кабачками с томатом и индийской выпечкой
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Сооснователи кафе «Футура»: СЕО Илья Литвяк, пекарь Макс Бабич, шеф-повар Дмитрий Рощин
«Футура» — бистро и пекарня
Илья Литвяк вместе с Дмитрием Рощиным и Максом Бабичем создали главную гастрономическую точку притяжения технопарка.
«История бистро «Футура» началась с любви к Копенгагену. Мы поставили перед собой сложную задачу — не копировать скандинавский стиль, а понять, чем именно нас привлекают заведения в той же Дании, и взять оттуда все лучшее, отбросив лишнее.
Наше меню максимально функционально (и комфортно!). Утром — только завтрак, днем — только обед, вечером — только ужин. Кроме того, в течение часа, пока кухня перестраивается с обеда на ужин, в меню есть только выпечка и сэндвичи. У нас работает пекарня полного цикла: мы выращиваем бездрожжевую закваску на цельнозерновой муке, печем печенье, делаем круассаны и бриоши. Фокусируясь на чем-то одном, мы можем выдавать качественную еду. А заведения, у которых меню из пятисот позиций от суши до борща, не всегда на это способны. Да и выбирать из восьми блюд удобнее, чем читать огромный талмуд. На скудость выбора никто не жалуется: вот тартар из говядины со сливой, вот филе кефали с салатом ромейн — вариантов все равно полно. Как-то раз наши друзья пришли в «Футуру» на завтрак, а в итоге остались до десяти вечера. Это еще раз к слову о том, как у нас хорошо.
Нам очень нравится подход Ленполиграфмаша. Они не просто зовут к себе резидентов, а выстраивают экосистему, собирая под одной крышей людей, которым интересно общаться друг с другом, устраивать коллаборации. Мы вместе с TypeType хотим сделать какую-то историю, связанную со шрифтами. Резиденты фэшн-кластера предлагают нам делать совместный мерч, но мы пока на это не решились. Лучшее блюдо «Футуры»? Говяжья щека с хрустящим картофельным гратеном и вешенками».
А также: Fika — веганское бистро.
«7 специй» — кафе индийского стритфуда.
Coffee3 — фаланстер, где не только варят, но и рассказывают, как делать самый лучший кофе.
Что купить в Ленполиграфмаше
От 3D-керамики до экотканей
No plastic It’s Fantastic — магазин экологичных товаров.
Victoria Terra — ткани с использованием экотехнологий.
Novaya — новый бренд одежды со стильными куртками.
Bajeno Studio — мастерская керамики с 3D-печатью глиной и фарфором
Нева Багет — багетная мастерская.
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