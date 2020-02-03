Гид по «Ленполиграфмашу»: резиденты, рестораны и магазины главного общественного пространства Петроградского района

Как завод стал креативным пространством

Массивное желтое здание на углу Медиков и Карповки в стиле конструктивизма, в котором находится технопарк «Ленполиграфмаш», не просто имеет историческую ценность, оно и есть история. В нынешнем виде оно появилось в 1931 году, спроектировал его член объединения «Мир искусства» Николай Лансере, автор проекта часовни Сампсониевского собора. Еще в 1890 году здесь появились механические мастерские, в которых изготавливали оборудование для табачного производства, в годы Первой мировой завод перешел на военные рельсы, в 1920-е на нем производили трикотаж и вязальное оборудование, а после Великой Отечественной войны началось полиграфическое производство. При этом завод всегда был многоформатным: в 1952–1963 годах Ленполиграфмаш участвовал в изготовлении станции передачи команд управления ракетами для систем ПВО страны и узлов для стартового комплекса, с которого полетел первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин.

Ленполиграфмаш выжил в 1990-е, хотя финансирования не хватало, и сейчас это огромный холдинг точного приборостроения, в который входят 45 предприятий. Само производство переехало в промзону «Северо-Западная» в Приморском районе, а пространство на Петроградской стороне стало технопарком. Завод не полностью покинул свою «родину» — на месте остались инжиниринговый центр точной механики, центр испытаний, композитный цех, опытный центр радиоэлектроники, несколько лабораторий. Сейчас пространство на Петроградской — это экосистема, в которой сосуществуют IT-стартаперы, ученые, архитекторы, художники, дизайнеры. Внутри — конгресс-центр, коворкинг, fashion space и пространство «Точка кипения», в котором проходят семинары, лекции, мастер-классы и тренинги.