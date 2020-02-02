Видео дня: белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка прыгает в воду. Посмотрите, сколько грации!

Посмотрите также, как Хаарчаана резвится с новыми игрушками в своем бассейне. Юная Снежинка, так в переводе с якутского звучит ее имя, бросает в воду желто-красный мячик и засовывает мордочку в голубую трубу. Настоящая артистка!

Напомним, Ленинградский зоопарк принял участие в #dollypartonchallenge. Его суть которого заключается в сравнении контента для разных социальных сетей. Посмотрите, какую аватарку поставила бы в свой Instagram выдра, что запостил в Tinder манул, а белый медведь Хаарчаана — в Linkedin.