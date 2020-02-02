Ленинградский зоопарк показал в режиме слоумо, как белая медведица Хаарчаана совершает грациозный прыжок в воду – и все это ради замороженного фруктового торта. Соответствующее видео сотрудники зоопарка опубликовали в своем Instagram.
Видео дня: белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка прыгает в воду. Посмотрите, сколько грации!
Оказавшись в воде, медведица отряхивается, довольно смотрит в камеру и приступает к самому важному – поеданию заслуженного тортика. «Мы очень любим прыжки Хаарчааны, а вы?» — спрашивают у подписчиков в посте. Безусловно, медведице удалось покорить интернет-пользователей. В комментариях отмечают ее красоту и уверяют, что это видео «можно смотреть вечно».
Посмотрите также, как Хаарчаана резвится с новыми игрушками в своем бассейне. Юная Снежинка, так в переводе с якутского звучит ее имя, бросает в воду желто-красный мячик и засовывает мордочку в голубую трубу. Настоящая артистка!
Напомним, Ленинградский зоопарк принял участие в #dollypartonchallenge. Его суть которого заключается в сравнении контента для разных социальных сетей. Посмотрите, какую аватарку поставила бы в свой Instagram выдра, что запостил в Tinder манул, а белый медведь Хаарчаана — в Linkedin.
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