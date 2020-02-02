Около тысячи петербуржцев пришли на акцию в поддержку СКК

31 января рабочие приступили к демонтажу аварийной мембраны кровли СКК «Петербургский». Около 15:00 произошло внеплановое обрушение несущих конструкций из опорного кольца и 112 вантов. Всего рухнуло почти 80% стен, примерная площадь обрушения составила 25-28 тысяч квадратных метров. К 17:20 спасатели нашли под завалами тело погибшего рабочего — 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова. На данный момент возбуждено уголовное дело.

К Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.

Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.

В начале октября Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем. 24 октября вокруг СКК началась установка забора. 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах. 25 ноября вестибюле комплекса сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола. А 28 ноября в Сети появилось видео, на котором из купола СКК сыпались искры. Автор сопроводил пост подписью: «Валим купол», намекнув на демонтаж. Но, как оказалось, это была шутка.

В середине января правительство Петербурга и ООО «СКК Арена» заключили концессионное соглашение о реконструкции СКК «Петербургский». Компания стала единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе по перестройке спортивно-концертного комплекса. Согласно данным экспертизы института «Геореконструкция», крыша СКК имела множественные дефекты — узлы крепления смещены, а около половины всей площади мембранной кровли поражено коррозией. Фактическая несущая способность крыши комплекса также не обеспечивается — заходить в СКК было опасно.