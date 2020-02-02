В это воскресенье, 2 февраля, Петербург установил первый в этом месяце температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.
В Петербурге зафиксировали первый в феврале температурный рекорд
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eFesenko / Shutterstock.com
«Сегодня в полдень температура воздуха в Санкт-Петербурге достигла +4,6 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в этот день в 1993 году», – отметил он. При этом синоптик уточнил, что точное значение нового достижения будет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.
Ранее мы писали о том, что январь 2020 года стал самым теплым в Петербурге за всю историю метеонаблюдений. В городе среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1.5 градуса, что на +9.4 градуса выше нормы. Так тепло в последний раз было в 1925 году, когда среднемесячная температура составила -0,5 градуса.
Напомним, 15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему. 8 января в городе распустились примулы, а следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — подснежники.
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.
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