В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине обнаружили фрагмент исторических обоев

Как отметила заведующая музеем Элен Бордовской, сотрудники музея исследовали сохранившиеся фрагменты обоев и консультировались со специалистами. Выяснилось, что существовало три слоя обоев – на 1801-1810-е годы (период строительства дома), первая четверть XIX столетия и 1859 год (когда Римские-Корсаковы делали последний ремонт). В установлении дат исследователи ориентировались также на газеты под обоями. Сейчас планируется воспроизвести рисунок и цвет обоев 1859 года, а проведенная исследовательская работа ляжет в основу выставочных проектов и научных публикаций.