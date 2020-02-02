В доме-музее Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине планируют восстановить исторический облик комнат, где провел свое детство великий композитор, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.
В доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине обнаружили фрагмент исторических обоев
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Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
Отмечается, что во время реставрации был найден фрагмент исторических обоев. Предположительно, он относится к периоду строительства дома — 1801-1810-е годы.
«Во время последнего ремонта в начале 80-х годов XX века исторический рисунок был воссоздан на обоях в передней, когда по одному из сохранившихся фрагментов Ленинградская обойная фабрика изготовила обои специально для музея. Теперь планируется восстановить исторические обои во всех помещениях зданиях», — рассказали в администрации.
Как отметила заведующая музеем Элен Бордовской, сотрудники музея исследовали сохранившиеся фрагменты обоев и консультировались со специалистами. Выяснилось, что существовало три слоя обоев – на 1801-1810-е годы (период строительства дома), первая четверть XIX столетия и 1859 год (когда Римские-Корсаковы делали последний ремонт). В установлении дат исследователи ориентировались также на газеты под обоями. Сейчас планируется воспроизвести рисунок и цвет обоев 1859 года, а проведенная исследовательская работа ляжет в основу выставочных проектов и научных публикаций.
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