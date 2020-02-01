В эту субботу, 1 февраля у дома Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 на акцию в защиту здания вышли местные жители и градозащитники. Его планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада. Проект разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра».
Петербуржцы организовали акцию в защиту дома Басевича на Большой Пушкарской
-
Фото: citywalls.ru
Активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом на Большой Пушкарской, 7. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания.
Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.