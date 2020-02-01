Прошедший январь установил рекорд по теплу за всё время метеонаблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Январь стал самым теплым в Петербурге за всю историю метеонаблюдений
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Anton Kudelin / Shutterstock.com
«Закончившийся январь 2020 года стал рекордно теплым и в Москве, и в Санкт-Петербурге! За всю историю наблюдений за погодой такого тепла жители столиц еще не видели, не только обновлены прежние достижения, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге средняя температура января впервые оказалась положительной!», – сообщает Леус.
Так, в Петербурге среднемесячная температура января впервые стала плюсовой – +1.5 градуса, что на +9.4 градуса выше нормы. Так тепло в последний раз было в 1925 году, когда среднемесячная температура составила -0,5 градуса.
Рекорд зафиксировали и в Москве – среднемесячная температура составила 0,1 градуса, превысив норму на 9,4 градуса. Как отмечает специалист, в январе рекордно тепло было еще почти в 70 населенных пунктах России, где есть метеостанции.
Напомним, из-за аномально теплой зимы в Петербурге могут погибнуть зайцы. Без снега они стали видны хищникам. Под угрозой также находится потомство тюленей. В 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена — ввиду отсутствия льда на поверхности Финского залива нерпы не могут безопасно выходить потомство, что заставляет их выходить с новорожденными на берег. Чтобы отслеживать численность тюленей, на базе петербургского Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства начала работу специальная лаборатория. В ближайшие несколько лет ее сотрудники проведут серию авиационных учетов ладожской кольчатой нерпы — последний раз исследование проводилось в 2012 году.
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему. 8 января в городе распустились примулы, а следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — подснежники.
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.
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