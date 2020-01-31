31 января после многолетних споров в Петербурге обрушился построенный в 1970-х СКК «Петербургский». Его хотели снести с 2018 года, но после сопротивлений градозащитников все же объявили конкурс проектов реконструкции. Правда, несмотря на это, с осени там происходили демонтажные работы, а сегодня начали срезать крышу, во время чего вся постройка внепланово была уничтожена. Погиб один рабочий. «Собака.ru» рассказывает историю модернистского здания, которое так и не успело стать объектом культурного наследия.
В Петербурге рухнул СКК. Почему это стало возможным, как за комплекс боролись градозащитники и почему им не удалось победить
Как появился самый большой спорткомплекс Петерубрга и почему он начал приходить в упадок
Строить СКК начали в 1970-е – к тому моменту все крытые манежи стали слишком малы для городских событий. Новый Спортивно-концертный комплекс стал самым большим в Петербурге – туда помещались 25 тысяч зрителей. Закончили работу над ним к Олимпиаде 1980 года, и в 1980-е концерты или спортивные состязания проходили там практически ежедневно. Здесь в 1984-м стал чемпионом «Зенит», а в 1988-м сыграла свой первый стадионный концерт группа «Кино». В советское время СКК был планово-убыточном предприятием.
В 1990-е мероприятий там становилось все меньше, кольцевое фойе стало постоянно действующей ярмаркой, долги комплекса росли. К 2010 году его кредиторская задолженность достигла 100 млн рублей. В этом же году у СКК сменилось руководство, и была предпринята попытка исправить ситуацию: ярмарку закрыли, отремонтировали крышу и часть раздевалок, стало проводиться больше спортивных мероприятий. Пытались и найти спонсора, но желающих не было. Тем временем комплекс перестал соответствовать современным требованиям, а в городе уже были конкуренты: построенный в 2000 году Ледовый, в 2013 открылась «Сибур Арена», еще позже – «Газпром Арена».
Неожиданно в 2014 году Минэкономразвития поставило СКК, который являлся федеральным объектом и подчинялся Министерству спорта, в план приватизации. Это сделало дальнейшее планирование невозможным – было непонятно, в чьих руках окажется комплекс. После долгих споров (аж до 2017 года) власти Петербурга добились его передачи из федеральной в региональную собственность и вывода его из планов приватизации.
Однако и после этого мероприятий в СКК становилось все меньше и меньше, отменялись городские события и спортивные соревнования. В СМИ такое развитие событий называли «предпродажной подготовкой» земли.
Как комплекс сначала хотели реконструировать, а потом решили снести
В мае 2018 года еще тогда губернатор Петербурге Георгий Полтавченко подписал соглашение о реконструкции СКК с президентом хоккейного клуба СКА Геннадием Тимченко. Планировалось, что к Чемпионату мира по хоккею 2023 года на его основе создадут многофункциональную арену, которая сможет принимать 20 тысяч зрителей.
Вскоре после этого, летом 2018 года, были внесены поправки в городской закон «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования». В него добавили пункт, согласно которому инвестор, построивший и передавший городу объект спорта или культуры стоимостью не менее 15 млрд рублей, получает без торгов смежный земельный участок – и может строить на нем все, что желает.
В ноябре 2018 комплекс принял чемпионат мира по прыжкам на батуте – перед которым успешно прошел проверку на безопасность. Однако в этом же месяце на заседании Градостроительного совета Петербурга было объявлено, что здание невозможно реконструировать, а стоит только снести, а на его месте будет построен новый стадион. Тогда же был представлен его проект: эксперты назвали его «забинтованной банкой».
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Первый проект спорткомплекса
Как активисты пытались включить СКК в реестр объектов культурного наследия и почему у них ничего не вышло
Активисты и градозащитники начали бить тревогу. Всероссийское общество охраны памятников и Союз архитекторов подали в КГИОП заявление о включении «Петербургского» в единый государственный реестр объектов культурного наследия – если бы это произошло, комплекс нельзя было бы снести.
КГИОП признал интерес исторических сведений об СКК. Однако вопрос о включении комплекса в реестр перенесли до 2020 года, так как по существующему законодательству в список могут войти только те объекты, с момента возникновения которых прошло не менее сорока лет (именно столько могло бы исполниться СКК в этом году). Специалисты пытались ускорить этот процесс, но комитет ссылался на закон и исключение делать не хотел.
Летом 2019 года в СКК прошел последний концерт – там выступила Дженнифер Лопес. На следующий день после него комплекст прекратил хозяйственную деятельность, были расторгнуты ранее заключенные контракты с арендаторами. При этом президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что «для проведения ЧМ-2023 будет достаточно и существующих в городе ледовых арен».
У комплекса проходили акции и пикеты в его защиту под лозунгом «слишком молод для памятника, но слишком стар для жизни», было написано открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить его.
Из открытого письма защитников СКК «Петербургский»:
«Популяризация спорта — не в организации чемпионатов мира (профессиональный спорт – это бизнес, и бизнес прибыльный), а в доступности занятий спортом для широких масс, в отстаивании здоровой городской среды. А нам предлагают (это если верить в отказ от строительства многоэтажек!) половину квартала, окружающего СКК, вместо существующего сквера, превратить в гигантскую парковку, а вторую половину квартала — занять некими ярмарочными и фестивальными площадками, с небольшой добавкой платных спортсооружений.
Уничтожая существующую зеленую зону, вы поспособствуете и уничтожению Московского парка Победы, который и так подвергается сокрушительному антропогенному воздействию из-за бесконтрольной жилой застройки Московского района, при полном отсутствии новых рекреаций».
Как Смольный согласился реконструировать здание, но началось его фактическое разрушение
В октябре казалось, что Смольный все же услышал горожан – был объявлен конкурс на реконструкцию существующего здания. Однако в конкурсной документации было сказано, что комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем — победителю позволят надстроить или перестроить здание, а также демонтировать или заменить несущие конструкции в случае необходимости. Кроме того, возможно появление подземного паркинга — «в случае невозможности размещения нормативного количества машино-мест на прилегающей территории».
Тем временем вокруг комплекса поставили забор: градозащитники опасались, что его начнут разбирать, не дожидаясь завершения конкурса на проект реконструкции. Активисты рассказали, что по их наблюдениям за осень 2019 года в здании демонтировали световое и звуковое оборудование, срезали крепеж под куполом, акустические панели, а также отбили мраморную облицовку колонн, разобрали кресла и двери снаружи и внутри, а из нижней части здания вывозили железобетонный мусор.
Вечером 27 ноября появилось видео, на котором из купола «Петербургского» сыпались искры. Автор сопроводил пост подписью: «Валим купол». Позже он назвал публикацию шуткой и удалил запись.
Какой проект реконструкции представили горожанам?
В ноябре итоги конкурса подвели: единственной компанией, подавшей на него заявку, было ООО «СКА-Арена». В самом конце 2019 года подписание концессионного соглашения между городом и компанией одобрил Смольный.
«СКА-Арена» представили новый проект спорткомплекса: площадь здания увеличится до 167 тысяч квадратных метров, высота — до 49 метров, а вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей и 23 тысячи — концертов. Новый комплекс должны построить к маю 2023 года
Как здание все же уничтожили и почему погиб рабочий
28 января были представлены результаты экспертизы крыши здания: ее рекомендовали снести, так как она пострадала из-за коррозии. Уже через три дня, 31 января крышу начали демонтировать – в результате чего все здание внепланово обрушилось. Всего рухнуло почти 80% стен, примерная площадь разрушения составила 25-28 тысяч квадратных метров. Во время обрушения погиб человек – он оказался на кровле вне люльки, которую держал подъемный кран. При срезе очередного троса крышу потянуло вниз, вместе с ней рухнула и стена. Сварщик не успел добежать до люльки и упал.
К 17:20 спасатели нашли под завалами тело погибшего рабочего — 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова. На данный момент уголовное дело по факту случившегося все еще не возбуждено.
Подрядчик демонтажа компания «СК Прайд» отрицает причастность к обрушению. «На объект мы должны были выйти позже. Когда – не скажу», – уточнил директор компании.
По данным «Фонтанки», к разбору кровли могла быть привлечена другая компания – ООО «АН Дорстройпроект». По данным ЕГРЮЛ, это фирма без опыта демонтажных работ. Она зарегистрирована три месяца назад – 25 октября 2019 года, ее основным видом деятельности указана «деятельность автомобильного грузового транспорта».
Директор компании-заказчика работ ООО «СКА Арена» заявил, что «демонтаж здания всегда подразумевает обрушение».
Руководитель рабочей группы, изучавший СКК по поручению полпреда, директор компании «Ленспецстрой» Дмитрий Астафьев заявил, что такое обрушение крыши мог предсказать любой специалист, учившийся в институте на инженерно-строительных специальностях: «Как крышка люка на дороге, если её нагрузка не равнонаправленна, нажимаешь на неё ногой и проваливаешься. Тут произошло то же самое. Как только обрезали крепление, мембраны стали опираться не на контур, а на оставшуюся часть мембраны и всё стало съезжать. У тех еще спецов, кто это рассчитывал, купленные дипломы. Если не купленные, то можно заподозрить в умысле».
Что о ценности здания говорили эксперты?
Осенью 2019 года мнения экспертов об СКК собрал петербургский The Village. В тексте, в частности, архитектурный критик Мария Элькина выражала уверенность в необходимости сохранения здания: «СКК — часть модернистского наследия Ленинграда. Здание должно быть сохранено. Правда, это не значит, что его нельзя реконструировать, если того требует приспособление для современных нужд. В таком случае важно, чтобы это было сделано деликатно, с хорошим вкусом. В любом случае, хотелось бы видеть, в первую очередь, публичное обсуждение вариантов дальнейшего использования стадиона, и только вслед на ним — архитектурный проект».
А ахитектор Александр Стругач заявлял, что «СКК, несомненно, является выдающимся памятником поздней советской архитектуры. Это впечатляющее сооружение — монументальное, статное, построенное на основе инновационных технологий своего времени».
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