В Петербурге рухнул СКК. Почему это стало возможным, как за комплекс боролись градозащитники и почему им не удалось победить

Неожиданно в 2014 году Минэкономразвития поставило СКК, который являлся федеральным объектом и подчинялся Министерству спорта, в план приватизации. Это сделало дальнейшее планирование невозможным – было непонятно, в чьих руках окажется комплекс. После долгих споров (аж до 2017 года) власти Петербурга добились его передачи из федеральной в региональную собственность и вывода его из планов приватизации.

Однако и после этого мероприятий в СКК становилось все меньше и меньше, отменялись городские события и спортивные соревнования. В СМИ такое развитие событий называли «предпродажной подготовкой» земли.

Как комплекс сначала хотели реконструировать, а потом решили снести

В мае 2018 года еще тогда губернатор Петербурге Георгий Полтавченко подписал соглашение о реконструкции СКК с президентом хоккейного клуба СКА Геннадием Тимченко. Планировалось, что к Чемпионату мира по хоккею 2023 года на его основе создадут многофункциональную арену, которая сможет принимать 20 тысяч зрителей.

Вскоре после этого, летом 2018 года, были внесены поправки в городской закон «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования». В него добавили пункт, согласно которому инвестор, построивший и передавший городу объект спорта или культуры стоимостью не менее 15 млрд рублей, получает без торгов смежный земельный участок – и может строить на нем все, что желает.

В ноябре 2018 комплекс принял чемпионат мира по прыжкам на батуте – перед которым успешно прошел проверку на безопасность. Однако в этом же месяце на заседании Градостроительного совета Петербурга было объявлено, что здание невозможно реконструировать, а стоит только снести, а на его месте будет построен новый стадион. Тогда же был представлен его проект: эксперты назвали его «забинтованной банкой».