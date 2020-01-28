Петербуржцы собрали 6118 подписей против застройки Муринского парка, которые сегодня, 28 января, передали в Смольный губернатору города Александру Беглову. За сохранение участка в 1,8 гектара выступили не только жители Калининского района, но и другие неравнодушные горожане.
Петербуржцы собрали более 6 тысяч подписей против застройки Муринского парка
«Александр Дмитриевич, оставьте людям общедоступный Муринский парк! Парк, в котором может проводить время любой человек, вне зависимости от возраста, состояния здоровья и финансовых возможностей. Сохраните от вырубки оставшиеся многолетние 100 деревьев, не уничтожайте детскую снежную горку! Хватит застраивать Муринский парк, зеленые «легкие» нашего района и города! Мы продолжаем требовать от городской власти пойти навстречу жителям и перенести строительство в другое место», — рассказали защитники парка.
На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». На участке в 1,8 гектаров планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов. Против активно выступают петербуржцы и градозащитники, которые также выступили истцами в новом судебном иске об отмене разрешения на строительство.
В 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.
Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Позже защитники Муринского парка подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны. В августе более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки.
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