Петербуржцы собрали более 6 тысяч подписей против застройки Муринского парка

«Александр Дмитриевич, оставьте людям общедоступный Муринский парк! Парк, в котором может проводить время любой человек, вне зависимости от возраста, состояния здоровья и финансовых возможностей. Сохраните от вырубки оставшиеся многолетние 100 деревьев, не уничтожайте детскую снежную горку! Хватит застраивать Муринский парк, зеленые «легкие» нашего района и города! Мы продолжаем требовать от городской власти пойти навстречу жителям и перенести строительство в другое место», — рассказали защитники парка.

На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». На участке в 1,8 гектаров планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов. Против активно выступают петербуржцы и градозащитники, которые также выступили истцами в новом судебном иске об отмене разрешения на строительство.