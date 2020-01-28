СМИ: психиатрическая экспертиза признала доцента СПбГУ Олега Соколова вменяемым

«Хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает», — следует из заключения экспертов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, которое публикует «Фонтанка».

Обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко Соколов мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Как заключили эксперты, аффективных расстройств у Соколова также не выявлено — в период убийства историк не испытывал душевное волнение, вызванное, по его словам, оскорбительным поведением Ещенко.

Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Как выяснилось, задержанный — доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. Из Мойки его спас мимо проезжающий таксист, после чего Соколова увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. В квартире историка на набережной Мойки нашли труп женщины. Жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка и гражданская жена доцента. 11 ноября Соколов был арестован.