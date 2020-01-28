Эксперты рекомендовали снести крышу СКК. Она пострадала из-за коррозии и отсутствия надлежащего ухода

Крыша СКК имеет множественные дефекты — узлы крепления смещены, а около половины всей площади мембранной кровли поражено коррозией. Фактическая несущая способность крыши комплекса также не обеспечивается — заходить в СКК опасно.

«Если представить себе мембрану в виде круга в 10 сантиметров диаметром, то 1 миллиметр снаружи — это та площадь, где толщина в действительности составляет 12 миллиметров, еще столько же — 8 миллиметров. Остальное — 6 миллиметров. Сейчас, когда сделано тотальное вскрытие, то видно, что площадная коррозия тотальна. Мы сделали выбуривание маленьких таких «пуговиц» и видим, что местами мембрана истончилась до 3,5 миллиметров, практические вдвое», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор «Геореконструкции» Александр Шашкин.

Для сохранения уникального покрытия крыши СКК необходимо выполнить полную замену лепестков и кровли, однако эксперты уверены — «альтернативы демонтажа конструкции не существует». По данным издания, на эскизах, подготовленных «СКА Ареной», повторение мембраны также не предусмотрено.