Легендарные конфеты «Мишка на Севере» продолжали выпускать и в блокадном Ленинграде. К такому выводу пришел профессор СПбГУ, заведующий кафедрой Новейшей истории России Михаил Ходяков, восстановив подробности работы кондитерских предприятий города в 1941-1944 годах.
Ученый СПбГУ: конфеты «Мишка на Севере» продолжали выпускать и в блокадном Ленинграде
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Фотография предоставлена пресс-службой СПбГУ
Всего в блокадном Ленинграде работали шесть кондитерских фабрик — самой известной из них, 2-ой кондитерской, часто присваивают главную роль в снабжении конфетами исключительно руководителей города. Однако эта информация верна отчасти. Как выяснил Ходяков, фабрили выпускали продукцию для нужд Красной армии и населения — в частности, шоколад входил в состав пайка.
«Важно отметить, что в процессе массового производства кондитерских изделий часто происходила замена дефицитных составляющих на суррогаты. В отчетах говорится, что в некоторых конфетах количество глазури снизилось на 30%, арахис заменили кунжутными семечками, а вместо сливочного масла использовали "специальные жиры повышенного качества"», — отметил Ходяков.
В конце 1941 года кондитерские предприятия Ленинграда испытывали нехватку сахара, муки и других компонентов — поэтому фабрики существенно сузили ассортимент выпускаемой продукции, переоборудовав цеха для производства других изделий. Например, начали выпускаться диетические кондитерские изделия и специальные сорта шоколада с орехами, витаминные и хвойные напитки — и даже детали для военной техники.
«Все изменилось после прорыва блокады. Производство стало более стабильным и начало расти. В отчетах фабрики имени Крупской сказано, что за 1943 год сотрудники перевыполнили план и вместо заявленных 2555 тонн выпустили 2728. Из них 135 тонн приходилось на высококачественные десертные конфеты — «Американский орех», «Мишка на Севере», «Красная Москва», «Таганка» и «Кукарача». Помимо этого в отчете говорится, что фабрика освоила новую технологию и стала выпускать другие высококачественные сорта изделий — «Тянучку», «Жар-птицу», «Василек» и "Чернослив в шоколаде"», — рассказал ученый.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 % от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
Ранее «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. А в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады.
Редакция «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях. А также вместе со «ВКонтакте» мы запустили социальную акцию с воспоминаниями о жителях блокадного Ленинграда.
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