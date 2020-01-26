В доме Мурузи на Литейном проспекте, 24 заработал музей-квартира Иосифа Бродского, который должны были открыть к 80-летию со Дня рождения поэта в мае. Об этом рассказал изданию 78.ru редактор проекта Brodsky.online Павел Котляр.
В Петербурге открылся музей Бродского, где будут проводить закрытые экскурсии
Уже на следующей неделе здесь собираются проводить закрытые экскурсии для групп по 15 человек. Стоимость экскурсий еще не назвали. Как отмечает Павел Котяр, первые экскурсии могут провести бесплатно, а в будущем планируется организовывать по 2-3 экскурсии каждую неделю. На них необходимо записываться заранее. Билеты можно будет приобрести на сайте проекта.
В настоящее время пространство, где жил Бродский, всё ещё реставрируется. «Это неидеальное музейное место с множеством экспонатов и разных витрин — здесь посетителей ждёт довольно необычное зрелище по формату реставрации и рассказа о Бродском в режиме онлайн», — пояснил Котяр.
Ранее Максим Левченко, создатель проекта частного музея в квартире дома Мурузи, где почти двадцать лет жил поэт Иосиф Бродский до эмиграции в 1972 году, представил логотип будущего пространства. Изображение показывает план «Полутора комнат» с окнами, балконом и дверным проемом.
Открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского. А еще впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.
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