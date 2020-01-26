В Петербурге открылся музей Бродского, где будут проводить закрытые экскурсии

Уже на следующей неделе здесь собираются проводить закрытые экскурсии для групп по 15 человек. Стоимость экскурсий еще не назвали. Как отмечает Павел Котяр, первые экскурсии могут провести бесплатно, а в будущем планируется организовывать по 2-3 экскурсии каждую неделю. На них необходимо записываться заранее. Билеты можно будет приобрести на сайте проекта.