В Ленинградской области обнаружили захоронение с украшениями XIV века

Как установили археологи института истории материальной культуры РАН, захоронения совершены по обряду трупоположения в грунтовых ямах глубиной 1-1,5 метра. Среди найденных украшений, которые сопровождают захоронения, особую ценность представляют два плетеных проволочных браслета, перстень-печатка с изображением фантастического животного, фрагмент круговой керамики, а также железный гвоздь — предположительно, от гробовища.

Обнаруженный грунтовый могильник в Большом Кикерино поставлен на учет комитетом по культуре Ленинградской области и внесен в список выявленных объектов культурного наследия как археологический памятник — он содержит важную информацию о погребальном обряде, антропологическом типе, этническом составе, материальной и духовной культуре населения Ижорской возвышенности в эпоху развитого и позднего Средневековья.

А газопровод, в ходе прокладки которого газовиками и было обнаружено захоронение, теперь проложат по другому маршруту.

Напомним, в октябре 2019 года на углу Вознесенского проспекта и набережной реки Фонтанки начали археологические раскопки утерянного Ново-Александровского рынка — памятника городской и торговой культуры Петербурга XIX века. Как говорили в КГИОП, чтобы начать строительство или иное освоение на данном участке, необходимо сохранить руины. Однако выявленный объект археологического наследия вернули под землю — место засыпали и разровняли.

Ранее в августе, во время проведения работ по капитальному ремонту трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга, были обнаружены фундаменты зданий XVII века. По словам историка Льва Лурье, это фрагменты уничтоженного шведского города Ниен.