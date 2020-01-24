Здание бывшей медсанчасти завода имени Калинина на Васильевском острове лишили охранного статуса

Здание медико-санитарной части №1 завода имени Калинина возведено на улице Одоевского, 10 в 1957 году по проекту архитекторов Петрова и Гольверка. Являясь ярким представителем зрелого «сталинского неоклассицизма», здание выделялось полным отсутствием советской символики — на его фасаде только медицинские эмблемы.

Заявление о выявлении здания бывшей медсанчасти на Одоевского как объекта, который может являться объектом культурного наследия, впервые выступили члены инициативной группы жильцов дома №12 по той же улице в марте 2015 года. В 2016-ом доцент МАРХИ Татьяна Кудрявцева, после проведения историко-культурной экспертизы, сделала вывод «о необоснованности включения здания медсанчасти в единый государственный реестр».

В начале 2017 года рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга рекомендовала КГИОП согласиться с выводами. Однако окончательное решение о снятии охранного статуса со здания решили не принимать до вынесения вердикта суда. Заявителям в удовлетворении требований было отказано.