Здание бывшей медсанчасти №1 завода имени Калинина на Васильевском острове отказались вносить в реестр объектов охраны качестве памятника регионального значения. С предложением наделить корпус на Одоевского, 10 охранным статусом петербуржцы выступали еще с 2015 года.
Здание бывшей медсанчасти завода имени Калинина на Васильевском острове лишили охранного статуса
Здание медико-санитарной части №1 завода имени Калинина возведено на улице Одоевского, 10 в 1957 году по проекту архитекторов Петрова и Гольверка. Являясь ярким представителем зрелого «сталинского неоклассицизма», здание выделялось полным отсутствием советской символики — на его фасаде только медицинские эмблемы.
Заявление о выявлении здания бывшей медсанчасти на Одоевского как объекта, который может являться объектом культурного наследия, впервые выступили члены инициативной группы жильцов дома №12 по той же улице в марте 2015 года. В 2016-ом доцент МАРХИ Татьяна Кудрявцева, после проведения историко-культурной экспертизы, сделала вывод «о необоснованности включения здания медсанчасти в единый государственный реестр».
В начале 2017 года рабочая группа Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга рекомендовала КГИОП согласиться с выводами. Однако окончательное решение о снятии охранного статуса со здания решили не принимать до вынесения вердикта суда. Заявителям в удовлетворении требований было отказано.
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Здание медико-санитарной части №1 завода имени Калинина, 1970-е
23 января 2020 года состоялось заседание рабочей группы Совета, в ходе которого председатель КГИОП Сергей Макаров заявил — необходимости облагать охранным статусом здание медсанчасти на Одоевского нет. Критические замечания по этому поводу высказали депутаты петербургского ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский. По мнению последнего, экспертиза 2017 года сделана в интересах владельцев здания, которые хотят снести постройку и возвести на ее месте коммерческую недвижимость. «На Васильевском катастрофически не хватает поликлиник, это могло быть практически готовое здание для новой поликлиники», — уверен парламентарий.
В КГИОП называют критические высказывания депутатов срывом заседания — они «допустили оскорбительные высказывания в адрес председателя КГИОП и, несмотря на предложение вести себя подобающим образом, сорвали заседание коллегиального органа».
«Подчеркнем, что отказ во включении в реестр – отнюдь не «зеленый сигнал» к сносу какого-либо объекта. Призываем не связывать эти два понятия и принимать во внимание, что, помимо упомянутого выше манипулирования статусом памятника, есть законные, но технически более сложные и не столь яркие способы борьбы с планирующейся застройкой», — заявили в ведомстве. Сегодня, 24 января, распоряжение об отказе присваивать охранный статус будет официально опубликовано — «во избежание дальнейших необоснованных манипуляций общественным мнением».
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