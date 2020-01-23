Инклюзивный проект «Простые вещи» запустил интернет-магазин. В нем можно купить товары, созданные людьми с особенностями развития

«Вещи, которые делают в мастерских, получаются такими красивыми и качественными, что мы решили создать магазин, в котором можно просто, удобно и понятно заказывать и получать наши изделия в разных городах и, надеемся, странах. По такому радостному поводу наши друзья сняли видеоролик, в котором столько нежности и внимания к деталям, что мы, посмотрев его, заново влюбились в вещи, которые видим и делаем каждый день», — рассказали в проекте.

Инклюзивные мастерские «Простых вещей» были открыты в феврале 2018 года — с тех пор в керамической, швейной, графической, столярной и кулинарной мастерских взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта каждый будний день трудятся на равных с волонтерами, ремесленниками и художниками.

В декабре 2019 года в Петербурге открылось инклюзивное кафе «Огурцы» от создателей мастерских «Простые вещи». В новом заведении люди с особенностями развития психики и интеллекта работают на равных с профессиональными поварами и бариста. В меню — завтраки, обеды и ужины, а также кофейные напитки. «Собака.ru» поговорила с создательницей «Простых вещей» Машей Грековой об истории ее проекта и о том, почему инклюзия важна и полезна для всего общества.