Станции метро «Шуваловский проспект» и «Планерная» планируют построить до 2025 года

Экспертиза проектов новых станций Фрунзенско-Приморской и Невско-Василеостровской линий петербургского метрополитена завершится в 2020 году — тогда же подрядчик, которого выберут по тендеру, начнет подготовку территорий для строительства, а Смольный объявит на него конкурс. Таким образом к 2025 году в Петербурге появится первое пересечение «зеленой» и «фиолетовой» линий подземки — станции «Планерная» и «Шуваловский проспект» планируются смежными.

Напомним, сроки сдачи новых станций Красносельско-Калининской линии метрополитена перенесли на год. Изначально контрактом предполагалось, что «Юго-Западную» и «Путиловскую» запустят в июне 2022 года, однако теперь их откроют не раньше сентября 2023 года.

Ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга показал новые проектные изображения станций Красносельско-Калининской линии метрополитена — «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская»). Именно на этих, строящихся в данный момент станциях технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены.