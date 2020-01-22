В Петербурге появилась лаборатория по изучению численности нерп

По мнению ученых, за последние 8 лет численность нерп могла сильно измениться — выяснить, так ли это на самом деле, поможет аэросъемка во время весенней линьки животных. Однако сделать это можно будет только в том случае, если на поверхности Ладожского озера образуется лед.

«Автоматическая фотосъемка даст возможность получить десятки тысяч изображений поверхности льда. И здесь уже понадобится работа программистов: необходимо будет обучить нейросеть распознавать образы тюленей на льду, отличать темные силуэты особей от трещин и полыней, теней, отбрасываемых ледяными обломками, контуров рыбаков-любителей. Статистической обработкой и «осмыслением» результата займутся профильные специалисты-зоологи», — рассказала биолог Анна Лосева.

В Фонде друзей балтийской нерпы обеспокоены будущим тюленей. В 2020 году из-за аномально теплой зимы их популяция может быть снижена — ввиду отсутствия льда на поверхности Финского залива нерпы не могут безопасно выходить потомство, что заставляет их выходить с новорожденными на берег.