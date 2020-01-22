«Саркосома шаровидная» — очень редкий гриб, плодовые тела которого появляются весной после схода снега. Несмотря на то, что гриб считается несъедобным, ему все-таки приписывают некоторые лечебные свойства. Жидкость внутри него, «земляное масло», богата аминокислотами и жирными кислотами.

«Никогда не видела такого, прочитала, что очень редок и плодовые тела появляются весной после схода снега. Так что снег сошел — весна настала», «Чей-то глазик, наблюдает», «Это ж эликсир вечной молодости и бессмертия!» — реагируют петербуржцы. «К сожалению сегодня заметил, что кто-то их собирает, непонятно, зачем. Они настолько редки, что проку от них никакого, а исчезнуть могут насовсем», — добавляет грибник Владимир Иванов, рассказавший о находке.

15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.

Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.

За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему. 8 января в городе распустились примулы, а следующий день анютины глазки, одуванчики и роза, а 21 января — подснежники.

В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.