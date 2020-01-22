Для того, чтобы помочь нерпам перезимовать в условиях аномального тепла, в Фонде друзей балтийской нерпы создают специальные искусственные домики. В этом году подготовить успели только один экземпляр — биологи планировали начать массовую установку только со следующего года, но их «поторопила ситуация».

Как предполагает руководитель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, из-за отсутствия на поверхности Финского залива льда многие самки пойдут размножаться на берег — в укромные места. Однако на открытом пространстве детеныши все равно будут находиться в опасности. «Если ситуация не станет лучше, мы можем ожидать снижения численности балтийской нерпы», — сказал «Петербургскому дневнику» биолог.

«Сейчас по своему тюленьему календарю они должны спокойно лежать на льду, но из-за нынешней аномальной зимы вместо льда тюлени вынуждены день за днем сражаться с бушующими волнами. На этом видео нерпа, которая хотела перезимовать рядом с одним из маяков Финского залива. Но даже отоспаться на камнях ей удается крайне редко. Так и живет с постоянными взрывами волн над головой», — рассказали в Фонде 19 января.