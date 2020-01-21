Пока петербуржцы не верят своим глазам, в Ботаническом саду называют выход из зимней спячки подснежников явлением достаточно распространенным. Так, у весенних мелколуковичных растений листья зачастую начинают отрастать еще осенью — и это никак не сказывается на их цветении весной. А вот что касается кустарников, раннее цветение может им навредить — и своевременное распускание почек будет отложено на год.

«Такие рано стартующие растения, как флоксы, лилейники, пионы в такую аномально теплую зиму выросли уже сантиметров на 5-10. Ничего в этом страшного нет. Придет время, выпадет снег, и они уйдут под этот снег с отросшей вегетативной частью. Весной выйдут из-под снега с зелеными листьями. Хуже, если отросшие не во время ростки подвергаются отмораживанию-замораживанию. В этом случае могут пострадать цветочные почки», — рассказал ландшафтный архитектор Ботанического сада БИН РАН Петербурга Андрей Ганов.