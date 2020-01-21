Теперь официально: в Петербурге наступила весна. Нет, мы не сошли с ума, все дело в подснежниках — они распустились в Гатчине сегодня, 21 января. «Как в сказке "12 месяцев"», — пишут петербуржцы в социальных сетях.
«Как в сказке "12 месяцев"»: в январе в Гатчине распустились подснежники
Пока петербуржцы не верят своим глазам, в Ботаническом саду называют выход из зимней спячки подснежников явлением достаточно распространенным. Так, у весенних мелколуковичных растений листья зачастую начинают отрастать еще осенью — и это никак не сказывается на их цветении весной. А вот что касается кустарников, раннее цветение может им навредить — и своевременное распускание почек будет отложено на год.
«Такие рано стартующие растения, как флоксы, лилейники, пионы в такую аномально теплую зиму выросли уже сантиметров на 5-10. Ничего в этом страшного нет. Придет время, выпадет снег, и они уйдут под этот снег с отросшей вегетативной частью. Весной выйдут из-под снега с зелеными листьями. Хуже, если отросшие не во время ростки подвергаются отмораживанию-замораживанию. В этом случае могут пострадать цветочные почки», — рассказал ландшафтный архитектор Ботанического сада БИН РАН Петербурга Андрей Ганов.
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.
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