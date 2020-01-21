Покупка дня: в Пулкове продают икону с изображением Владимира Путина

На необычный сувенир обратил внимание председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин. Фотографию с иконами он опубликовал в своем Twitter-аккаунте 20 января. «Вот такие иконы продаются в аэропорту «Пулково». А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?», — написал он.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум.

15 января правительство России в нынешнем составе подало в отставку. Дмитрий Медведев покинул пост премьер-министра страны, тогда же Владимир Путин предложил на эту должность главу федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января он был назначен председателем правительства России. 20 января Путин также предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора.

Действующий президент России также распорядился расширить программу материнского капитала. С января 2020 года выплачивать маткапитал начнут после рождения первого ребенка. Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей.

Рабочая группа из 75 человек, созданная для подготовки поправок в Конституцию Российской Федерации, предложила изменить 14 статей Основного закона. Изменения коснутся глав «Федеральное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», а также «Местное самоуправление».