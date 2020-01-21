В понедельник, 20 января, из-за усиления западного и юго-восточного ветров в Петербурге частично закрыли дамбу. Утром 21 января защитные сооружения вновь открыли — опасного подъема уровня воды в Неве удалось избежать. Несмотря на это, другая река вышла из своих берегов. В социальных сетях горожане публикуют фотографии подтопленных спусков на набережной Фонтанки. Собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было.
Фоторепортаж: в реке Фонтанке поднялся уровень воды
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, 19 января — четвертый, а 21 января — пятый. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году.
Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.