Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» поведет конференцию «Современные старшие»

Участниками конференции станут специалисты некоммерческой сферы и бюджетных учреждений, развивающие технологии работы со старшими, представители бизнеса, реализующие свои благотворительные проекты в сфере старшего поколения, инициативные группы и лидеры мнений среди старшего поколения — принять участие также могут все желающие по предварительной регистрации.

В первый день конференции, 11 февраля, пройдут различные дискуссионные площадки, презентации проектов, получивших поддержку во всероссийском конкурсе соцпроектов для пожилых людей «Активное поколение», а для бизнес-компаний состоится обсуждение на тему «Как поддержка программ с участием старших помогает развиваться вашему бизнесу». Вечером на подиум главной сцены Александринского театра выйдут модели-олдушки — в рамках показа «Подиум зрелой красоты», организованного в партнерстве с порталом для старшего поколения «Баба-Деда».

12 февраля в пространстве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3 пройдет практикум «Город для всех возрастов» — небольшие стажировки «в поле» и погружение в один из проектов на выбор. В программе также пройдут мастер-классы и обсуждение — о том, как обеспечить устойчивость проекта без гранта, где искать ресурсы, как работать с сообществом и продвигать проект.

«Общество становится старше, и каждый 4-й россиянин в скором времени будет старше 60 лет. При этом меняется жизнь, и меняются поколения. Кто такие «современные старшие»? Как должна меняться работа НКО с учетом современных запросов и возможностей? Почему важно работать с местными сообществами и развивать дружелюбную среду для всех возрастов? Конференция «Современные старшие» — это одна из крупнейших площадок, на которой встречаются эксперты-практики, авторы проектов, которые работают с местными сообществами в разных регионах России. А также бизнес, крупные фонды и организации, урбанисты», — говорят организаторы конференции.

Конференция «Современные старшие» пройдет 11 и 12 февраля в пространстве «Точка кипения» на проспекте Медиков, 3. Подробности и регистрация — по ссылке.