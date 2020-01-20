Погода в январе продолжает удивлять петербуржцев. Грибники отправились с лес — и собрали там урожай первых весенних грибов. Около десятка съедобных были найдены в минувшие выходные во Всеволожском районе.
Опята, шапочки и «красные плошки»: что петербуржцы собрали в лесах в январе
Своими находками в социальных сетях поделился член Санкт-Петербургского микологического общества Станислав Кривошеев. В лесах во Всеволожском районе 18 января он нашел сморчковую шапочку — самый популярный из первых весенних грибов, которые пригодны в пищу после варки. Обнаруженные «красные плошки» также съедобны и требуют варки. А найденные грибником стробилюрус съедобный и зимний опенок можно жарить без предварительной варки.
Среди других грибов, которые появились в лесах под Петербургом в середине января — вешенка оранжевая, строчок обыкновенный, саркосцифа австрийская, тубария отрубистая. «Судя по грибам, в лесу почти апрель», — заключил грибник.
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, а 19 января — четвертый.
Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.