Своими находками в социальных сетях поделился член Санкт-Петербургского микологического общества Станислав Кривошеев. В лесах во Всеволожском районе 18 января он нашел сморчковую шапочку — самый популярный из первых весенних грибов, которые пригодны в пищу после варки. Обнаруженные «красные плошки» также съедобны и требуют варки. А найденные грибником стробилюрус съедобный и зимний опенок можно жарить без предварительной варки.

Среди других грибов, которые появились в лесах под Петербургом в середине января — вешенка оранжевая, строчок обыкновенный, саркосцифа австрийская, тубария отрубистая. «Судя по грибам, в лесу почти апрель», — заключил грибник.